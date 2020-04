Feijoo, indignado por la decisión del Gobierno de confiscar a Galicia 100 millones de su presupuesto

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia E. Álvarez

santiago / La voz 03/04/2020 19:55 h

«Estamos a falar dunha decisión sen precedentes, que invade claramente as competencias autonómicas e totalmente inesperada, xa que nada se dixo nas tres vídeoconferencias de presidentes». Así de indignado se mostró Núñez Feijoo tras la reunión del Consello de la Xunta después de la decisión del Gobierno central de «confiscar» cien millones del presupuesto de la comunidad que se iban a dedicar a políticas de empleo. «Nos parece grave e moi perigoso seguir tomando decisións e que sexan as comunidades quen as teñan que financiar», apuntó el popular, quien trasladará esta queja mañana al presidente del Gobierno cuando se celebre la habitual conferencia de presidentes.

El jefe del Ejecutivo gallego aseguró que el posicionamiento de la Xunta es de lealtad y de acatar las decisiones, «pero tamén de dicir o que pensamos». Este montante que se retiró del presupuesto de las autonomías, en el caso de Galicia cien millones, estaba destinado en la comunidad a planes de formación, lo que implica que «34.000 galegos xa non poderán participar nestes obradoiros».

Comité de expertos

En el Consello de la Xunta se acordó también crear un comité de expertos para asesorar a la Xunta sobre el impacto del Covid-19 en la economía y evaluar medidas. Contará con expertos de los ámbitos académico, empresarial y de la sociedad civil, así como con el equipo económico del Gobierno gallego.

La Xunta dio luz verde a nuevas medidas para frenar las consecuencias del virus en la economía y sobre todo en las pymes y autónomos. Se reforzarán las ayudas para favorecer la liquidez de la industria del mar; se suspenderá el cobro del alquiler de las viviendas de Xestur en abril; y las cuotas de las parcelas industriales que Xestur y IGVS tienen en alquiler o en derecho de superficie.