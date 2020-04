El virus se llevó por delante 900.000 empleos en apenas dos semanas

0

La Voz de Galicia

02/04/2020

Ya es oficial. El coronavirus ha provocado la peor crisis en el mercado laboral de nuestra historia. Otra cosa será lo que dure. Pero los datos son demoledores. El COVID-19 ha destruido 898.822 puestos de trabajo. Son los cotizantes que ha perdido la Seguridad Social desde el pasado 12 de marzo, y entre ellos no se incluye a los afectados por los expedientes de regulación de empleo (ERTE), que siguen contabilizando como afiliados. Son, de momento, 258.645, que computan aún como si siguieran en activo porque su contrato está simplemente suspendido durante unos meses.

Los datos publicados este jueves reflejan que, antes del impacto del virus, el mercado laboral seguía robusto. En los primeros once días de marzo se habían dado de alta 64.843 nuevos cotizantes, pero el golpe de la pandemia y, especialmente, la declaración del estado de alarma y el cierre de buena parte de sectores básicos de la economía, como la hostelería, cambiaron totalmente el panorama. Las cifras se fueron a rojo y el primer día laborable del confinamiento, el lunes 16 de abril, cuando el Gobierno aún no había regulado el mecanismo extraordinario de los ERTE, se perdieron más de 182.600 puestos de trabajo, al desatarse una oleada de despidos ante el temor al impacto de la crisis en ciernes. Esta se fue relajando una vez que se facilitó la suspensión de contratos y la exención de cuotas a la Seguridad Social para los ERTE de fuerza mayor.

Según la estadística del Ministerio de Seguridad Social, el grueso de la caída se ha producido entre los asalariados, con la pérdida de 855.081 afiliados (una caída del 5,6 %), mientras que en el régimen de autónomos, pese a la incertidumbre inicial y el cobro íntegro de la cuota de marzo, las bajas fueron 40.877 (un 1,25 %).

Si se baja al detalle de los sectores, los más afectados por el frenazo en seco de la economía desde el 12 de marzo fueron la construcción (con la pérdida, al menos temporal, de 157.000 empleos, el 17 % del total), la hostelería (más de 181.000, un 14,3 %) y las actividades administrativas (donde las empresas prescindieron de 116.500 empleados, casi un 9 % de sus plantillas). La otra cara de la moneda, el sector sanitario, que ha incorporado a más de siete mil nuevos trabajadores desde que se extendió la pandemia.

Este primer ajuste en el empleo, como ya ocurrió en la crisis del 2008, lo han sufrido con mucha más dureza los trabajadores temporales. Y es que, tal y como destaca el ministerio que dirige José Luis Escrivá, la afiliación entre los eventuales cae más de un 17 %, mientras que el empleo indefinido se reduce menos de un 2 %.

En cuanto a Galicia, a falta de las cifras absolutas, que el ministerio aún no ha facilitado, el informe estima la caída de la afiliación en un 3,5 %, más de un punto inferior a la media estatal. De hecho, las provincias de Lugo y Ourense están entre las menos afectadas por el impacto laboral de esta crisis y la más dañada en la comunidad es Pontevedra, con una pérdida del 4,4 % de sus cotizantes. Más, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid.

El impacto en términos de cotización a la Seguridad Social no se refleja con la misma intensidad en las estadísticas del paro. El registro oficial del desempleo aumentó en 302.265 personas el mes pasado, aunque hay que tener en cuenta que muchos de esos trabajadores temporales despedidos el mes pasado no acumulaban el tiempo de cotización necesario para pedir la prestación, por lo que no se habrán inscrito como demandantes de empleo, entre otros motivos por el cierre de las oficinas del SEPE, que siguen en activo solo por medios telemáticos. En Galicia, la subida del desempleo fue de 8.252 personas.