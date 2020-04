Calviño descarta la suspensión de impuestos: «Necesitamos ingresos, los gastos públicos no desaparecen»

0

01/04/2020 15:40 h

La suspensión de impuestos es imposible. Así lo defendió Nadia Calviño. La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital aseguró que el Gobierno no puede dejar de recaudar gravámenes como el IRPF, IVA o Sociedades, porque España necesita esos ingresos para los gastos públicos, como lo sueldos de los sanitarios y de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De hecho, Calvilo se mostró tajante: «Esos gastos no desaparecen».

«Esta situación es excepcional pero eso no quiere decir que no necesitemos ingresos. Estamos haciendo todo lo posible con moratorias, sin intereses, con todo tipo de facilidades a las empresas que lo están pasando mal, pero no podemos abandonar el funcionamiento normal del sector público», insistió Calviño en una entrevista en Onda Cero.

En cuanto a las demandas del mundo empresarial para que el permiso retribuido por paralización de la actividad no esencial lo pague el Estado, Calviño aseguró que, aunque comprende la reclamación, el Estado, el sector público, «no puede reemplazar al conjunto de la economía».

También advirtió de lo que viene. Calviño reconoci-o que los datos de paro de marzo, que el Ministerio de Trabajo publicará este jueves, «no serán positivos». «No podemos esperar buenas noticias. Mañana veremos las cifras pero no son positivas», señaló Calviño. La ministra subrayó que «a nadie se le escapa» que los datos de paro y afiliación de marzo serán negativos a tenor de los datos diarios que se han ido conociendo sobre la presentación de expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) por parte de las empresas afectadas por la crisis sanitaria.

Autónomos

En otra intervención en Telecinco, la vicepresidenta aseguró que el Gobierno ha hecho «todo lo posible» por atender las reclamaciones de los trabajadores autónomos, para los que se han arbitrado muchas medidas, como la moratoria de cotizaciones o una prestación extraordinaria por cierre de negocio o disminución significativa de ingresos.

En este punto, confesó que el Ejecutivo recibe todos los días solicitudes de miles de colectivos reclamando medidas para ellos y que el Gobierno lo que ha intentado es actuar de manera «razonable». De ahí, ha dicho, que el Consejo de Ministros aprobara ayer un paquete de 50 medidas para «cubrir los huecos que pudieran quedar».