Nadia Calviño: «La industria electrointensiva no se puede parar»

31/03/2020

La ministra de Economía, Nadia Calviño, reconoce que «la industria electrointensiva no se puede parar». Y no tendrá que hacerlo, al menos, no del todo. Porque el Gobierno permite a estas industrias, que cuentan con hornos de fundición que no pueden apagarse del todo sin que sufran daños cuando se vuelvan a rearrancar, que sigan funcionando, aunque bajo mínimos, lo suficiente para que los equipos no se dañen. Calviño apeló al artículo cuatro del real decreto que extiende las medidas de confinamiento a las actividades económicas no esenciales. Dice así: las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable regulado en este artículo podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia la mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos.

Calviño precisó que ese artículo da flexibilidad a las compañías. De hecho, aseguró que son las empresas y los trabajadores ahora los que deben organizarse y establecer qué turnos y cuántos empleados son precisos para mantener esa actividad mínima y, al mismo, reducir la movilidad de personas, que es el objetivo del real decreto.

De este modo, el Gobierno arroja algo de luz entre el sector industrial, especialmente, entre siderúrgicas y electrointensivas, que no tenían claro si tenían o no que cerrar ya. De hecho, las fábricas de Megasa y Celsa lo hicieron el lunes, mientras que la de Ferroatlántica en Arteixo sigue en operación, lo mismo que las de Cee y Dumbría, que pertenecían a ese mismo grupo, pero que ahora se denominan XEAL tras su venta a un fondo de inversión estadounidense.

Las plantas de Alcoa en A Mariña (una de aluminio y otra de alúmina), por su parte, funcionan con normalidad después el Gobierno reconociese como actividad esencial esas actividades.