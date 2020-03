La patronal reprocha al Gobierno su «precipitación» en la paralización de las actividades

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

30/03/2020 12:22 h

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha mostrado muy crítico con las últimas medidas aprobadas por el Gobierno para tratar de frenar la curva de contagios del coronavirus. A pesar de que la semana pasada, la patronal mostraba su apoyo al Ejecutivo, las cosas han cambiado en estos tres últimos días. Este lunes, con dos decretos nuevos sobre la mesa (el que impide a las empresas despedir y el del cerrojazo de la actividad económica), Garamendi ha reprochado al Gobierno de Sánchez su «precipitación» en la paralización de las actividades no esenciales. Tampoco entiende el presidente de la patronal el hecho de que el domingo, a las doce menos diez de la noche, no se supiera muy bien qué tenían que hacer determinadas empresas. «Ahora habrá que interpretar el decreto. Hay fábricas donde los turnos empezaban a las diez de la noche. Pensamos que ha habido cierta precipitación. Se nos consultó, pero el sábado a la tarde, y se nos podía haber preguntado cómo se podía hacer y de qué manera. Se podría haber hecho mejor», ha asegurado.

En una entrevista en RNE, Garamendi también ha recordado que hay empresas industriales que esta misma semana tienen que entregar pedidos en el extranjero. «La empresa española está internacionalizada. ¿Se ha preguntado alguien que (la suspensión de actividades no esenciales) va a tener consecuencias para esa empresa, para su facturación y la confianza de esa empresa con sus clientes?», ha cuestionado. También ha alertado de que si el país está parado, habrá paro, pero no porque las empresas quieran despedir, sino porque «se han empobrecido». En este sentido, ha pedido que no se olvide que las empresas privadas tienen que cuidarse «entre algodones» porque son las que crean empleo y ha reclamado más medidas para ellas, también para los pequeños empresarios y autónomos.

«Hablamos siempre de lo público, pero lo público se paga a través de impuestos y los impuestos los pagan también las empresas y los trabajadores. Y en estos momentos no hay dinero. Y luego pensemos en una tienda con tres empleados. Es que tiene que estar pagando ahora las cotizaciones sociales, ahora tiene que empezar a pagar los impuestos, si es que no le llega. Y cuando hablamos de que todo el mundo esté protegido, esa gente no lo está. El día que se vayan al paro se quedan sin nada, incluso sin las casa que tenían hipotecada», ha denunciado.

Niega presiones al Gobierno

El dirigente empresarial ha negado además que los empresarios no están presionando al Gobierno. «Yo no doy crédito. Dónde estamos presionando, en qué y para qué. Nuestra actitud ha sido en todo momento colaborativa. La presión la pone el Boletín Oficial del Estado (BOE), no nosotros», ha enfatizado.

También ha reprochado al Gobierno que esté trasladando la idea de que los empresarios solo quieren despedir a los trabajadores.«Si no hay ingresos y hay gastos y está prohibido despedir, como si a nosotros nos gustara despedir, pero si te han hecho un cierre gubernamental, que puede estar justificado pero está ahí, y a la vez te prohíben despedir, pues lo único que te queda es cerrar», ha lamentado.

También ha criticado que el Ejecutivo no haya tenido palabras de agradecimiento a las empresas privadas que, con su solidaridad, están ayudando a combatir la enfermedad, por ejemplo haciendo donaciones o fletando aviones para traer material sanitario desde China. «Todavía no acabo de oír dar las gracias a estas empresas por parte de nadie y creo que tampoco es justo. Por lo menos, dar las gracias», ha subrayado