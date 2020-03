Estos son los negocios al pie del cañón en estado de alarma

0

La Voz 24/03/2020 05:00 h

No salir de casa. Salvo para lo imprescindible. Todo para contener la expansión del coronavirus. El real decreto del 14 de marzo que instauró el estado de alarma en el país ordenó, en general, el cierre de los establecimientos minoristas, aunque preservó la actividad en algunos negocios que prestan servicios a la ciudadanía que el Estado considera imprescindibles para suministrar productos y bienes de primera necesidad. Aunque, con el discurrir de los días bajo confinamiento, se han producido algunos cambios de criterio que, a buen seguro, habrán generado confusión sobre los negocios que físicamente pueden permanecer abiertos.

Lo están desde el minuto uno del estado de alarma las tiendas de alimentación (incluyen fruterías, carnicerías, pescaderías, panaderías y pastelerías); estancos, farmacias, gasolineras, ópticas, ortopedias, quioscos de prensa, negocios de tecnología y telecomunicaciones, de alimentos para animales de compañía, veterinarias, tintorerías y lavanderías. Bancos, aseguradoras, inmobiliarias, funerarias, abogados, notarios, gestorías y clínicas médicas también atienden.

En ese listado inicial del real decreto estaban incluidas las peluquerías, aunque finalmente han quedado fuera de juego temporalmente y ni siquiera pueden dar servicio a domicilio (salvo casos de extrema necesidad) por el riesgo de contagio.

En cambio, a petición de la Xunta, se han incorporado recientemente al listado las ferreterías y los talleres de reparación de vehículos —estos pueden funcionar, sobre todo para atender a los profesionales del transporte, pero no abrir al público en general, según la última orden publicada hace unos días—. También atienden las floristerías.

Aunque el funcionamiento de los negocios que permanecen abiertos no es para nada normal. Así, a buena parte de ellos solo se puede acudir con cita previa para controlar el aforo y también porque el personal se está organizando para trabajar a turnos. Es el caso de las clínicas veterinarias, como la de Somaza Pérez de Ferrol. Además, las floristerías están en una especie de servicios mínimos y los clientes no pueden acudir a comprar un simple ramo de flores, sino que hay que realizar el encargo por teléfono y aguardar al reparto a domicilio. Las ferreterías pueden atender al público también, pero algunas lo hacen también con cita previa para evitar aglomeraciones de personas; y otras están centradas en atender a los autónomos, ante el desplome del negocio de particulares.

En los talleres de coches no hay apertura al público, pero sí pueden trabajar de puertas para dentro para atender urgencias. Aunque parece existir una cierta confusión dentro del sector sobre lo que pueden y no pueden hacer, y es que el Gobierno no ordena el cierre de estos negocios, pero para muchos como si lo hiciera porque solo pueden atender emergencias, cuestión que queda casi a la libre interpretación de cada taller, explican fuentes del sector en Galicia. El resultado es el cierre de algunos de estos negocios, avanzan esas mismas fuentes.

El Centro de Coordinación Operativa de Galicia, por su parte, decidió hace unos días que las inspecciones técnicas de vehículos dejasen de funcionar durante el estado de alarma, así como las consultas de podólogos y logopedas, atendiendo a una petición de los respectivos colegios profesionales.