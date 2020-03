La Justicia europea cierra la puerta a convertir en fijos a los interinos

0

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ve abusivo el uso que hacen las Administraciones públicas de los contratos de internidad para cubrir puestos estructurales, lo que en la práctica provoca que un trabajador eventual ocupe de forma provisional durante años una misma plaza sin que esta salga a concurso para poder hacerse con ella de forma indefinida. Pero, en una sentencia largamente aguardada por este colectivo, el alto tribunal comunitario no concede la conversión automática en funcionarios a los interinos que hayan sufrido esos abusos en la contratación.

En su fallo, el TJUE deja en manos de los jueces nacionales la decisión de las medidas «para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada». Entre las posibles soluciones para compensar a los interinos afectados cita expresamente la conversión de sus contratos en indefinidos no fijos, pero abre la puerta a otras, «como la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de relaciones de servicio de duración determinada» o «la concesión a estos empleados públicos de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente».

El tribunal europeo adopta esta decisión tras analizar los casos de varios trabajadores del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que habían cubierto como interinos una misma plaza, algunos por períodos de 17 años, y que habían reclamado que los hicieran fijos, aun sin pasar por un proceso selectivo. Y aunque eso, con el derecho español en la mano, no es posible, los magistrados de la corte de Luxemburgo argumenta que el Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada no avala la perpetuación de los interinos por la renovación automática de sus contratos temporales. Y recalca que «el hecho de que el empleado público de que se trate haya consentido el establecimiento o la renovación de dichas relaciones no priva de carácter abusivo» a las mismas, por la posición de debilidad que el trabajador tiene respecto al empleador, en este caso la Administración.