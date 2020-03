El Gobierno descarta cerrar «de momento» el espacio aéreo

0

La Voz de Galicia

19/03/2020 20:27 h

Cerrar a cal y canto el país queda, «de momento», descartado. Al menos eso es lo que aseguró este jueves el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, que no prevé cerrar el espacio aéreo. Eso sí, Ábalos incidió en lo de «de momento» e instó a los ciudadanos a evitar desplazamientos «que no tengan garantizado el retorno». «Se han realizado vuelos cuando ya se preveían las restricciones», censuró el ministro, quien insistió en que no se realicen viajes que no sean por las causas inaplazables o de fuerza mayor establecidas en el Decreto del estado de alarma. Respecto al retorno de los viajeros que estaban en el exterior cuando inició este estado de alarma y quieren regresar a España, Ábalos indicó que deben ponerse en contacto con la compañía aérea para conocer la «alternativa de regreso que les ofrecen».

El ministro también aseguró que su departamento está trabajando para poder facilitar equipos de protección para los transportistas de mercancías por carretera y otros trabajadores de servicios públicos como el ferroviario, el de avión o el postal. «Esperamos concluir esta gestión de forma positiva». También añadió que «hay inquietud entre estos trabajadores y el Ministerio es sensible con estas peticiones, estamos con el tema, y vamos a ver si podemos concluir satisfactoriamente».

Suministro gantizado

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera defendió las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar suministros esenciales como la luz, el gas natural y el agua en este estado de alarma y aseguró que «ningún español que piense que está pasando una situación de dificultad va ningún el corte» de ninguno de ellos. En este sentido, indicó además que el Gobierno modificará el bono social para incluir a los que sufran cambios en su situación laboral por la actual situación de crisis.

A este respecto, valoró el papel que están jugando las empresas del sector, «que son conscientes de que deben de ir más allá, y lo están haciendo», dijo. Asimismo, recordó que el acceso al bono social eléctrico está «permanentemente abierto» y que, si un ciudadano deviene en una de las situaciones de vulnerabilidad que marca la normativa, puede solicitarlo en cualquier momento.

Ribera también aseguro que el Gobierno ha garantizado que la gran industria no verá interrumpido su suministro de energía, ni incluso en ninguno de los supuestos «que marca la norma», como la interrumpibilidad, en el actual estado de alarma decretado por la crisis provocada por el coronavirus. También subrayó que el Gobierno está con la industria y «quiere que pueda funcionar con total garantía».

De esta manera, se exime a la gran industria de que el operador del sistema -Red Eléctrica de España (REE)- pueda aplicar la interrumpibilidad de su consumo eléctrico a aquellas empresas que acudieron a las subastas. «Para nosotros es importante que la industria, con todas las garantías sanitarias y de seguridad, pueda seguir funcionando con normalidad», dijo, descartando así que se aplique la interrumpibilidad a estas grandes industrias, «salvo situación catastrófica, que no contemplamos en ningún momento». Respecto a la demanda eléctrica, Ribera indicó que la caída ha empezado a ser «apreciable» en esta semana, con un descenso en el total de entre el 5 % y 7 %, aunque siendo «más agudizada» en regiones como Madrid, La Rioja o Cataluña, que fueron en las que se empezaron a adoptar antes medidas más restrictivas contra el coronavirus.