Ahora tengo que teletrabajar, ¿por dónde empiezo? ¿Y si tengo hijos pequeños?

La Voz de Galicia L. Maya

Redacción 17/03/2020 21:03 h

Como medida para tratar de evitar los contagios por coronavirus el Gobierno y la Xunta han recomendado que, siempre que sea posible, las empresas fomenten el teletrabajo, que se flexibilicen los de horarios de los trabajadores, y que se favorezcan las reuniones por videoconferencia.

Empresas como Inditex ya han comenzado a realizar pruebas e implementar ese sistema. Sin embargo, la mayoría de las compañías y trabajadores están acostumbrados a un formato de trabajo tradicional, con un lugar específico al que acudir y con una relación constante con sus compañeros de trabajo por lo que este cambio repentino puede generar dudas en ambos grupos. «Teletrabajar exige una serie de habilidades que tienes que tener entrenadas. Si nunca lo has hecho, te puede chocar muchísimo», aseguró a La Voz la experta en empleo digital y teletrabajo en la Asociación Española para el Impulso del Teletrabajo y el Emprendimiento Digital (AITED), Sara Herrero.

De hecho, a pesar de que Galicia es la comunidad autónoma con más trabajadores bajo ese sistema, según un informe de Adecco, son solo el 10% (unas 112.500 personas) las que lo realizan habitualmente.

Sí, el teletrabajo tiene sus aristas positivas: flexibilidad, ahorrar en transporte, no tener que encontrar un sitio donde aparcar, poder estar en casa y vestir como se quiera. Pero también sus dificultades.

Según explicó Herrera, que trabaja a distancia desde hace más de cuatro años, acostumbrados a estar en un entorno con compañeros o jefes, pasar a estar de repente ocho horas sin salir de casa y sin ver a otras personas puede hacer que, sobre todo las personas que tienen altas necesidades sociales, sientan esa falta de interacción e incluso puedan llegar a sentirse solos. En relación a esto, la falta de contacto presencial puede demorar también las comunicaciones y exige de los trabajadores más autonomía, habilidad que no todos tienen desarrollada.

Con esto último coincide Sergio Ferreiro, que durante dos años y medio estuvo trabajando a distancia tres días a la semana, quien asegura que adaptarse a la nueva forma de comunicarse puede resultar difícil al inicio. «El principal problema al principio es la comunicación, principalmente en tareas grupales o toma de decisiones, donde te tienes que habituar a utilizar videoconferencias, compartir pantalla y explicar las cosas de manera detallada, ya que no tienes a la otra persona delante de ti», explica Ferreiro. Aunque asegura que para el resto de tareas mecánicas «no existe mayor diferencia».

Por otra parte, es probable que al estar en casa, haya una tendencia a interrumpir las horas de trabajo para hacer los quehaceres domésticos (tender la ropa, limpiar, hacer la comida…), lo que da una sensación de estar más horas trabajando y vuelve a la persona menos productiva. «Cuando haces eso, volver a recuperar la concentración plena cuesta unos 20 minutos y te vuelves menos productivo», afirma Herrera.

Cuando las empresas tienen un plan para incorporar la modalidad de teletrabajo, los trabajadores tienen un período de adaptación para poder entrenarse en el trabajo a distancia. Sin embargo, en este caso, que se adopta como medida por la emergencia sanitaria, ese período no existe.

¿Qué pueden hacer entonces los trabajadores?

Para poder manejar esa nueva situación laboral la experta recomienda tener en cuenta tres aspectos fundamentales: el espacio, el horario y la no interrupción.

Puede ser un espacio adaptado como oficina o tu propia habitación, lo importante, dice la experta, es tener un lugar en casa destinado para trabajar. Si no es así, «vas a estar todo el rato pendiente de tu alrededor», explica Herrera, ya que no solo es el trabajador quien tiene que adaptarse de un día a otro a la nueva situación sino también la familia. «La familia también tiene que aprender», agrega. Se debe dejar entonces claro que al estar en el lugar destinado al trabajo, no debería haber interrupciones.

«Es tan importante no molestar a alguien que esté trabajando cuando está en casa como cuando lo hace desde la oficina», apunta Sara Peláez, que trabaja desde casa desde hace cinco años y se desempeña como Consultora de Negocio en Localízale.

En cuanto al horario, en caso de que no lo ponga la empresa, es recomendable que el trabajador determine las horas del día que dedicará a ello. No tiene por qué ser el mismo horario todos los días, dice la experta en teletrabajo, «pero sí conviene planificarlo el día anterior y tener claro cada día en que horario trabajas».

Además de fijar un horario, para Sara es necesario planificar la distribución del tiempo para cumplir con las tareas. «Cuando uno está en su casa y no tienes al jefe enfrente ya no tienes esa presión, el autoconcienciarse de que las cosas hay que hacerlas, y hacerlas en un tiempo, para mi fue lo más difícil», dice la teletrabajadora y agrega: «Es como una dieta, el primer día vamos muy motivados pero a la segunda semana lo vas dejando... si te planteas un horario y eres disciplinado, esas cosas ya no pasan».

Como tercera recomendación, la experta en teletrabajo Sonia Herrera dice que es aconsejable no interrumpir el trabajo con otras tareas, ya sean tareas de casa o utilizar el móvil, entre otras.

Dejar el uso del teléfono solo para la actividad laboral y evitar la tentación de utilizar aplicaciones, YouTube o tener el televisor encendido, es lo que recomienda también Sara. Es decir, no solo escoger una habitación donde trabajar, sino también «crear un ambiente de trabajo». «En mi caso sobre todo el móvil dejarlo solo para llamadas. normalmente para las cosas laborales se llama por teléfono o se envía un e-mail. Evitar el WhatsApp es fundamental, si no lo tenemos a mano no tenemos la tentación de mirar el móvil», agrega.

¿Y si tengo hijos pequeños en casa?

A la medida de teletrabajo que están adoptando muchas empresas se suma el cierre de los centros educativos, lo que hace que la situación sea aún más difícil.

Estefanía Sobral, que trabaja desde casa desde el pasado septiembre, y tiene una hija de dos años, asegura que compatibilizar el trabajo y el cuidado de los niños es «súper complicado», aunque es posible hacerlo.

En su caso, si bien en el inicio fue más caótico, encontró una solución al planificar no solo su trabajo sino también actividades -juegos, dibujos, películas- que pueda hacer su hija y que realmente la entretengan. «La tengo al lado y la voy mirando mientras trabajo. Así puedo estar un rato que me puedo concentrar».

Además reparten las tareas con su pareja «Si está mi marido la cuida él mientras yo trabajo», dice.

Sonia Herrera propone también aprovechar cuando los niños están durmiendo, por ejemplo por la noche o a la siesta.

Sergio Ferreiro: «Todo depende, en gran medida, de la propia mentalidad y organización del empleado»

Sergio Ferreiro realizó teletrabajo durante dos años y medio. Cedida

«Cuando empecé a trabajar desde casa me parecía bastante raro», asegura Sergio Ferreiro (26) que trabajó durante dos años y medio bajo esa modalidad. Sin embargo, desde su punto de vista, la productividad puede ser incluso mayor que al acudir al centro de trabajo, «todo depende, en gran medida, de la propia mentalidad y organización del empleado», afirma.

Para Sergio, la recomendación principal para alguien que nunca trabajó desde casa es tener un espacio orientado a dicha función y organizarse el día como si estuviera en la oficina. «Si normalmente a las 10 sales a tomar un café, pues si estas en casa puedes tomarte también tu breve descanso»; y establecer de forma clara los horarios.

Por otra parte, intentar mantener la mayor comunicación con los compañeros de trabajo, utilizando las llamadas, chats o herramientas orientadas a dicha función.

Sara Peláez: «Es fundamental ser disciplinado con uno y tener un horario»

«El teletrabajo tiene muchas ventajas si las personas somos disciplinadas y nos organizamos», asegura Sara, que trabaja desde casa desde hace 5 años y se desempeña como Consultora de Negocio en Localízale. Las principales ventajas son para ella la flexibilidad y poder priorizar las tareas sin las distracciones que haya en la oficina, aunque reconoce que el teletrabajo no es lo mejor a la hora de trabajar en equipo.

En su caso, lo más difícil de cambiar a esa modalidad laboral fueron los cambios de los hábitos. «Uno tiene unas rutinas muy interiorizadas: ir a un sitio, ver unos compañeros, tomar café, y de repente te sacan de la zona de confort… En mi caso fue ese cambio y el tema de la organización personal», explica. Es por eso que para ella ser disciplinado y tener un horario son dos aspectos fundamentales.