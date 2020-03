Que el crédito no pare

0

La Voz de Galicia Mercedes Mora

LA VOZ 17/03/2020

Nadie duda ya -y si alguno lo hace, anda desencaminado- de que las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la pandemia del coronavirus nos girarán una elevada factura en términos económicos. Lo que nos espera no es otra cosa que una abrupta caída del PIB. De lo que decida hoy el Gobierno, dependerá que el daño sea solo coyuntural -aunque profundo- y no irreversible.

Al margen de las medidas de protección para los trabajadores que acaben en la calle

-que serán muchos-, vitales, claro está; y de la agilización de las regulaciones de empleo, no menos importante; el plan que trace el Ejecutivo ha de pasar, sí o sí, por un potente bazuca que garantice la financiación de las empresas, especialmente, la de las Pymes. Porque si la recesión -que ya nadie niega- ciega el canal del crédito, estamos perdidos.

Los bancos andan justos de capital. Y si las empresas empiezan a quedarse sin ingresos, no tendrán con qué hacer frente a los recibos de los préstamos. Y las entidades, claro, tendrán que provisionar esos impagos esperados, lo que achicará aú más sus reservas de capital. Pensar en captarlo en las bolsas, como está el panorama, es impensable. Así que tendrían que cerrar el grifo del crédito, dejando a muchas empresas en la estacada. Sin liquidez suficiente para hacer frente al parón. El resultado: una contracción todavía más acusada del PIB. Más cierres de empresas. Más trabajadores al paro. Menos consumo. Y vuelta a empezar.

Por eso la patronal, las entidades financieras y hasta el propio Banco de España -nadie mejor que el supervisor para saber como andan las cosas en términos de crédito y capita- llevan días presionando al Ejecutivo para que lance una potente línea de avales a préstamos de empresas. De hasta 100.000 millones, el equivalente más o menos al 10 % del PIB patrio. Todo para que a las empresas no les falte el circulante y puedan seguir funcionando sin tener que verse abocadas a bajar la persiana. Pero, el Gobierno, con la vicepresidenta Nadia Calviño a la cabeza parece que se resiste. Prefiere empezar por un disparo mucho más modesto: de 20.000 millones. Entiende Calviño que es inevitable que parte de esas garantías públicas que respaldarían los créditos acaben ejecutándose. Eso, claro está, alimentaría los demonios del déficit y de la deuda. Si el déficit no se mantiene embridado, malo. Ya sabemos, por experiencia, que eso no resulta del agrado de los mercados. Y sabemos también cómo se las gastan. La prima de riesgo podría desbocarse. O al menos dispararse. Un tremendo palo en la rueda de la recuperación. Ya lo hemos vivido. Y, adiós, a la deseable recuperación en V.

Pero, bancos y empresas quieren más. Por pedir: lo de Alemania. La todopoderosa maquinaria germana se ha puesto en marcha: un manguerazo de hasta 500.000 millones, que cubre hasta un 80 % del riesgo. Pero, claro, nada que ver la situación de una economía y la otra. Alemania lleva años coleccionando superávits (desde el 2012). Nosotros, no. Todo lo contrario. Ellos solo necesitan abrir la caja fuerte. Al cierre del 2018 tenían en ella más de 62.000 millones. España lo tiene más complicado. No hay dinero en esa caja. Es más, el agujero supera los 30.000a. Hay que buscarlo. Pero, como sentenciaba ayer una analista, «Lo primero, curar al enfermo. Aplicar la medicina. Luego, costear el tratamiento».