La ineficaz vacuna del BCE hunde las bolsas

La presidenta del BCE urge a los países del euro a coordinar un plan ambicioso de estímulos fiscales

La política monetaria no es suficiente. Lo dijo Draghi y lo repitió ayer entre líneas su sucesora, Christine Lagarde: «Primero y sobre todo, necesitamos medidas fiscales», deslizó mientras las Bolsas entraban en una espiral depresiva. El mensaje iba dirigido a los Gobiernos de la UE, quienes a menudo tienen la tentación de recurrir a la magia del BCE para resolver los problemas del euro. Y el organismo dijo ayer basta. Sus esfuerzos, aunque escasos para la dimensión de la debacle financiera a la que se enfrenta la eurozona, no serán suficientes si las cancillerías no arriman el hombro: «Hasta ahora los esfuerzos fiscales de los Gobiernos equivalen a 27.000 millones de euros. Es un 0,25 % del PIB de la zona euro», se quejó antes de exigir a sus líderes una respuesta «colectiva y ambiciosa» como no se vio durante la crisis financiera. Los ojos de Lagarde están puestos en Berlín. El Gobierno alemán se resiste a aceptar una flexibilización de las normas fiscales en los países más endeudados como España o Italia.

Seguir leyendo