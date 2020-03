Si los hijos de un trabajador están sin clase por el coronavirus, ¿tiene derecho a ausentarse? Respondemos a las preguntas de los lectores

0

13/03/2020 16:47 h

Cierre de centros educativos, empresas trabajando a medio gas, el reto del teletrabajo y sectores que ven un panorama con serias dificultades. La crisis del coronavirus ha abierto muchas incógnitas en el ámbito laboral y económico. Las medidas adoptadas por las administraciones en las últimas horas han generado nuevas dudas, especialmente, entre las pequeñas y medianas empresas. Catarina Capeáns, abogada de Vento Abogados & Asesores, aclara las dudas de los lectores de La Voz sobre cómo afrontar este nuevo escenario.

José Carlos

Si tengo que paralizar la actividad en mi empresa, ¿qué hago con los trabajadores? ¿quién cubre sus salarios?

A día de hoy y a la espera de que se aprueben medidas en materia laboral y de Seguridad Social, la única vía para paralizar de forma temporal la actividad y no asumir el coste del personal sería la recogida en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores que recoge la suspensión temporal de las relaciones laborales, sin que todavía se haya aclarado si la autoridad laboral considera el COVID-19 un supuesto incardinable en la fuerza mayor. Esta medida permite no incurrir en el coste de las nóminas de las personas trabajadora pero la empresa sigue asumiendo el coste de cotizaciones durante la suspensión temporal de los contratos.

Sergio

¿Debo pagar el sueldo de mis empleados si tengo que cerrar la guardería?

Si no se adopta por parte de la empresa ninguna medida como es la suspensión temporal, también conocida como ERTE, la empresa viene obligada al pago de los salarios y de los costes de cotización.

Rosa Domínguez

Tengo una academia de clases de apoyo, somos tres profesores y un máximo de seis alumnos por clase. ¿Tendremos que cerrar?

Tendremos que estar al contenido de la resolución dictada por la Xunta por la que acuerda el cierre de los centros educativos para conocer cada caso concreto.

Laura

¿Puedo cerrar la empresa y mandar los trabajadores al paro? Podría ser una causa de despido. Si cierro,¿puede que esos días sean vacaciones para mis trabajadores?

A través del ERTE se pude cerrar de forma temporal la empresa; durante el período temporal los trabajadores percibirán prestación por desempleo. Si la crisis afecta de forma definitiva al negocio habrá que plantear una extinción de los contratos. En cualquiera de los casos inicialmente el período que dure la tramitación del ERTE o ERE podrá considerarse vacaciones a fin de que los trabajadores no tengan que prestar servicios.

jus

Na nosa cooperativa unha persoa deu positivo e dúas teñen síntomas así que decidimos parar toda a actividade e que ninguén veña traballar. Como empresario entendo que ao non haber unha corentena oficial todos os gastos correrán por conta da empresa, menos o positivo confirmado que está en baixa por enfermidade, certo?

Es necesario activar el procedimiento del ERTE y en este caso podría articularse por causa de fuerza mayor por contar con un positivo en la empresa. Según el Real Decreto ley 6/2020 la baja del positivo en coronavirus y de las personas en aislamiento debe ser considerada una situación asimilada a la del accidente de trabajo.

Manuel

Si los hijos de los trabajadores están sin clase, ¿tienen derecho los trabajadores a ausentarse del trabajo? En caso afirmativo, ¿quién corre con su salario esos días?

Salvo que en el convenio colectivo de aplicación se recoja algo específico y a falta de la regulación del nuevo decreto no existe un derecho de los trabajadores a ausentarse del puesto de trabajo salvo por deber inexcusable, y no parece que el cuidado de los hijos forme parte del mismo sobre todo porque no se trata de un día concreto sino de un período largo.