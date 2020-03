El gasoil ya cuesta menos de 1 euro

0

La Voz 13/03/2020 19:20 h

El precio de los carburantes de automoción está cayendo en picado. En solo una semana, se han abaratado un 5 % en Galicia, y el litro de gasoil ya se puede adquirir en algunas estaciones de servicio de la comunidad a menos de 1 euro, algo inédito desde los meses de enero y febrero de hace cuatro años. La gasolina no llegó a romper esa barrera en ese episodio, aunque en el resto de España, sí. Por aquel entonces, Galicia era la comunidad más cara para llenar el depósito.

Tal y como se puede comprobar en el portal oficial de precios de hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica, (pinche aquí para ello) una veintena de gasolineras gallegas venden ese combustible, todavía el más utilizado por el parque móvil, a céntimos de euro. Donde más, en la provincia de A Coruña, que es la más barata de las cuatro de la comunidad. Así, el precio medio del litro de gasoil alcanzaba media este viernes en Galicia los 1,14 euros, frente a los 1,20 de hace solo una semana; o los 1,25 con los que arrancó el año. Desde enero, está, por tanto, casi un 9 % más bajo. Por su parte, la gasolina se cotizaba ayer de media en la comunidad a 1,24 euros, aunque varias estaciones de servicio, sobre todo en A Coruña, tenían a la venta el litro por debajo de 1,1 euros. Hace una semana se expendía a 1,30 y en enero, a 1,33. Así que ahora está casi un 5 % más barata que hace unos días y un 7 % por debajo de lo que costaba de media en Galicia el pimer mes del año.

Como se puede constatar en el gráfico que acompaña esta información son precios, en uno y en otro caso, casi inéditos en el último año.

Está ocurriendo que los combustibles están siendo arrastrados ala baja por la devaluación del precio del petróleo, provocada a su vez por el pánico mundial a la caída de la demanda por la crisis del coronavirus y a la guerra desatada por Arabia Saudí para obligar a Rusia a que aumente la producción mundial, a lo que el Kremlim se opone. Resultado, un desplome del barril de brent, el de referencia en Europa, de casi un 50 % con respecto a principios de año.

Aunque la patronal de las operadoras de productos petrolíferos hace esfuerzos titánicos para aclarar que los carburantes no se abaratan al mismo ritmo que el petróleo porque ambos «no tienen una relación directa», el mensaje no cala. Así, hace unos días, la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) reclamaba, tanto al Gobierno como a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que abriese una investigación precisamente para averiguar por qué los combustibles de automoción no estaban bajando al ritmo que lo hacía el crudo. La organización sospecha que no lo hace porque a las petroleras no le da la gana de repercutir en el precio de venta al público los abaratamientos; en cambio, sí lo hacen, y al instante, cuando el petróleo se encarece.

Mercados al por mayor

La patronal del sector aclara que lo que de verdad impacta de forma directa en los precios de los carburantes son los mercados al por mayor de gasolina y gasoil del Mediterráneo y norte de Europa, que cotizan en dólares. Es en estos en los que sí influye lo que le pase el crudo, aunque no siempre van a la par, incide la asociación. Además, recuerda que la materia prima es una parte pequeña de lo que paga finalmente el consumidor en la estación de servicio. El coste al por mayor de la gasolina representa un 31 % del total; y el del gasoil, un 37 %. El resto son impuestos y costes de distribución y márgenes (15 y 14 %, respectivamente).