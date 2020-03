Si no está registrado como pareja de hecho, deberá pagar el impuesto de sucesiones íntegro

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Redacción | La Voz

10/03/2020 12:04 h

Matrimonio o pareja de hecho. Son las dos opciones que tienen los gallegos para heredar los bienes de sus cónyuges sin tener que pagar íntegramente el impuesto de sucesiones. Si los nombres no constan en ningún registro, no podrán beneficiarse de ese derecho.

Eso es lo que ha decretado hoy el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), al denegar a una mujer la posibilidad de obtener beneficios fiscales a la hora de recibir el patrimonio que le dejó su compañero sentimental porque no estaban inscritos en el Registro de Parejas de Hecho de Galicia. «A demandante, polo tanto, debe aboar o imposto de sucesións e doazóns íntegro, sen bonificación ningunha, ao non equipararse ao matrimonio a súa unión co falecido», reza el comunicado del TSXG.

Los magistrados no solo lo consideran constitucional sino que rechazan los argumentos de la demandante: «Neste contexto, non podemos dar amparo á pretensión da demandante, tendo en conta que se trata dun requisito indispensble para que se produza a equiparación para os efectos do tratamento fiscal no imposto sobre sucesións e doazóns», argumentan.

Este caso no enmienda la posición del Tribunal en torno a una sentencia del mes de febrero en la que resolvió en sentido contrario. En aquella ocasación, liberó a una mujer de tener que abonar los 130.024 euros que le reclamaban tras herdar los bienes de su pareja fallecida en el 2010 porque su cónyuge fue declarado incapacitado un año antes de alumbrar el registro de Parejas de Hecho, lo que imposibilitaba efectuar la inscripción: «A lei non podía esixir a inscripción e se podería acreditar a unión por outros medios de proba admisibles en Dereito», argumentaba el TSXG.

El conflicto es anterior a la entrada en vigor el pasado 1 de enero del 2020 de la modificación del impuesto de sucesiones que ahora limita la obligación de tributar a las herencias de más de un millón de euros y solo sobre la cantidad que supere ese umbral.