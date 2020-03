La justicia europea avala que los jueces controlen si el índice IRPH de las hipotecas es abusivo

Este índice, generalmente superior al euríbor, se calcula haciendo una media del interés que cobran las entidades, incluyendo los gastos en préstamos hipotecarios a más de tres años

La Justicia europea ha hablado. Y la sacudida ya se ha dejado notar. Porque lo del IRPH no es una cuestión baladí. El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Maciej Szpunar declaró este martes que el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (más conocido como IRPH) debe estar sometido a tutela judicial para saber si es abusivo o no. O lo que es lo mismo, abre la puerta a que los jueces españoles estudien si las hipotecas referenciadas al IRPH fueron comercializadas de forma transparente o no. En caso negativo, deben declararse abusivas y las entidades españolas estarían obligadas a devoler el dinero cobrado de más a sus clientes.

