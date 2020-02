El coronavirus vuelve a contagiar a las bolsas de todo el mundo

0

27/02/2020 19:10 h

El coronavirus se volvió a cebar este jueves con la economía. A pesar de que la crisis provocada por el Covid-19 daba un leve respiro a los parqués de todo el mundo el miércoles -después de arrastrar dos días de números rojos-, las bolsas volvieron a levantarse este jueves gripadas. Y la fiebre les duró toda la jornada.

El Ibex 35 perdió un 3,55 %, lo que la convirtió en la segunda mayor caída de este año. Además, el tropezón de ayer provocó que el selectivo español perdiera el nivel de los 9.000 puntos. Echando mano de la calculadora, el coronavirus ha provocado que el Ibex se haya hundido en solo seis sesiones un 11 %. El selectivo ha cerrado la jornada bursátil en los 8.985,9 puntos, con lo que acumula una caída semanal del 9,11 %, pese a haber cogido aire el miércoles al avanzar un 0,71 %.

El miedo al avance del coronavirus chino y su impacto en la economía ha provocado una situación de incertidumbre en los mercados internacionales.

El resto de bolsas europeas ha presentado comportamientos similares, con caídas del 3,49 % en Londres, del 3,32 % en París, del 3,19 % en Fráncfort y del 2,66 % en Milán. El precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, retrocedía hasta los 51,71 dólares, mientras que el Texas se colocaba en los 46,76 dólares. Asimismo, la prima de riesgo española se mantenía en 75 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,3 %, mientras que la cotización del euro frente al dólar subía a 1,0977 billetes verdes.

Recesión

Hace unas semanas el FMI alertaba de las consecuencias que el Covid-19 podría tener para la economía mundial. Y a estas advertencias se sumaron ayer las de Bank of America. La firma recortó ayer dos décimas sus previsiones de crecimiento en España para este año, hasta el 1,4 % del PIB. Pero no es la única que sufrirá las secuelas del virus. A nivel mundial, Bank of America rebajó el crecimiento para este año al 2,8 %, frente al 3,1 % previsto inicialmente. La que se lleva la peor parte es la economía italiana. La calculadora de la entidad apunta a que el coronavirus hará que este país entre en recesión este año (se contraerá un 0,2 %).