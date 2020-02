La oposición acusa a Maroto de discriminar a Galicia en el estatuto de las electrointensivas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Redacción | La Voz

19/02/2020 11:44 h

El estatuto de las electrointensivas no convence a nadie. Ni empresas, ni sindicatos ni autoridades regionales. El clamor en Galicia y Asturias contra la propuesta de la ministra de Industria, Reyes Maroto, no deja de crecer por lo que consideran un plan «insuficiente» que no aporta ni garantías ni tranquilidad para la viabilidad de plantas como la de Alcoa en San Cibrao (Lugo). Ese malestar se trasladó esta mañana al Congreso, durante la sesión de control al Gobierno. La crisis salió a relucir cuando tomó la palabra la diputada popular Tristana María Moraleja, quien acusó al Ejecutivo de Sánchez de «empeñarse en poner trabas a sectores estratégicos para Galicia» y de discriminar a la región en la redacción del nuevo estatuto: «Pasamos de casi 200 beneficiarios a 600, 400 más. ¡Qué casualidad! Las más beneficiadas son del País Vasco y Cataluña. Territorios en los que ustedes necesitan el apoyo», le recriminó antes de lamentar que la propuesta esté condicionada a la aprobación de los presupuestos: «¿Qué pretenden? ¿Chantajearnos?», le espetó a Maroto.

La ministra, quien tiene en su mano el futuro de 5.000 familias que viven en vilo por el futuro de las plantas, salió en defensa del estatuto, que fija en 49 euros el megavatio. Un precio poco competitivo, según las compañías, que demandan fijarlo por dejabo de los 40.

Según la letra de la propuesta, se beneficiarán muchas más empresas, pero habrá mucho menos dinero a repartir: «En el 2017 llegamos a los 500 millones de euros para muchas menos empresas. Ahora quieren llegar a los 262 para el triple», se quejó Moraleja, antes de señalar que el Gobierno vive de espaldas a la realidad: «Lo sabemos bien en Galicia, Asturias y Cantabria, donde ya se está haciendo un frente del noroeste», deslizó apuntado a las zonas de la Mariña lucense y As Pontes como las que pagarán el precio de la transición ecológica.

La réplica de Maroto fue feroz y apuntó en línea directa hacia el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusó de utilizar a los trabajadores de Alcoa para hacer campaña electoral para las autonómicas del mes de abril: «Ustedes siempre llegan tarde. Sabían que el sistema de interruptibilidad tenía los días contados por las normativas de la Comisión Europea y no hicieron nada. Dígale a Feijóo que en Galicia se beneficiarán 31 empresas. ¿Qué ha hecho Feijóo por la industria gallega? Nada», espetó.

La discusión precede a la fecha límite para presentar alegaciones al proyecto de estatuto para las electrointensivas.