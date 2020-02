El juzgado da vía libre a Ritz Carlton para controlar Barreras

0

Faltaba el visto bueno del juez y ya lo tiene. El juzgado mercantil 3 de Pontevedra ha homologado el plan de reestructuración de Hijos de J. Barreras, según ha comunicado esta tarde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El veredicto judicial favorable al plan de rescate del astillero vigués supone, en la práctica, que Cruise Yatch 1, la sociedad creada por la filial naviera de Ritz Carlton, se pone al frente de Barreras, con el 75 % de los derechos políticos cedidos por la mayoría del accionariado (Pemex, el 51 % y Albacora el 24,5 %), con el principal objetivo de finalizar la construcción del crucero Evrima.

La compañía naviera se compromete a asumir el sobrecoste del buque, valorado en el plan en 80 millones de euros, que permitirán, al mismo tiempo, que el astillero corrija su situación de desequilibrio patrimonial. La homologación judicial refrenda también el nuevo plan de refinanciación, que amplía los plazos a amortización de un crédito sindicado de 46 millones de euros; así como el plan de pagos acordado con la industria auxiliar para saldar lo 21 millones de euros de deuda. «O plan de reestruturación non pode ser rescindido, do mesmo xeito que todos os negocios, actos e pagos realizados ao seu amparo, nin as garantías constituídas en execución do acordo», dice el dictamen judicial. La incorporación al trabajo en el astillero se prevé inmediata.