La ampliación del permiso de paternidad público no es excusa para eliminar el del convenio

Este padre sí que tiene curro, por lo menos hasta abril. No tendrá que levantarse para conducir el camión de la basura, pero sí para cuidar de Zoe, la pequeña que solo dos días después de Reyes le regaló otras cuatro semanas de baja

Era una de las medidas más esperadas con el cambio de año; sin embargo, localizar a uno de los afortunados padres que disfrutarán de 12 semanas de baja no ha sido tarea sencilla. Autónomos al margen, hay quien ha negociado a cambio flexibilidad en la jornada, tardes libres durante unos cuantos meses o repartir los tres meses en dos tramos por cuestiones de organización. Manuel Pérez es uno de los pocos que ha estrenado el permiso de paternidad más largo de la historia (hasta la fecha) del tirón.

El pasado 8 de enero vino al mundo Zoe en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee. Su mujer, Estrella, salía de cuentas el 13 de este mes, así que esas cuatro semanas «extra» nunca corrieron peligro, pero en la última visita al ginecólogo este decidió programar la cesárea unos días antes. Y tan solo dos días después de Reyes recibieron otro regalo. «Unha nena moi boa e moi tranquiliña. Aínda ten cinco días e pode cambiar, pero de momento non fai outra cousa que comer e durmir, e pouco máis. Non é chorona nin nada, só para que lle deas de comer», explica Manuel, vecino de Ogas, un lugar de la parroquia de Cambeda, en el concello coruñés de Vimianzo. «Todo fai falta -dice Manuel refiriéndose a la ampliación del permiso-. Entre a Seguridade Social, os papeis, que amañas unha cousa e demais... Dúas semaniñas foron case na rampla. Unha semana xa case a botas no hospital. Nós subimos un mércores e volvemos o sábado, estamos a luns, se fosen dúas semanas para a outra xa tiña que estar traballando. A ver, que se tivese nacido antes tampouco sería un problema grande, pero catro semaniñas máis pois son catro máis de descanso».

