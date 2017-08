Los autónomos gallegos cobran un 40 % menos que los asalariados al jubilarse

Tal y como están las cosas, para la creación de empleo en general y para los autónomos en particular, Miguel Ángel Nóvoa es una rara avis. Hace tres meses que abrió las puertas de Entrepans en el municipio coruñés de Ribeira y confiesa que, en su caso, la decisión de trabajar por cuenta propia no la tomó empujado por las circunstancias: «Sempre fun asalariado, pero despois de vinte anos estaba canso do que facía e animeime a emprender. Pensei que ou daba o salto agora ou non o ía facer nunca, a pesar de todo o que viña escoitando do queimados que están os autónomos».

