O Día de Neira Vilas celébrase nas redes este ano

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

03/11/2020 14:44 h

A Fundación Neira Vilas conmemora hoxe o Día adicado ao escritor de Gres. A celebración faise este ano, por mor das restriccións da pandemia, de xeito virtual. Convídase aos lectores a subir ás redes sociais fotos dos libros de Xosé Neira Vilas co cancelo #3novdiadeneiravilas e a etiqueta @fundacionxoseneiravilas. Poden ser imaxes tomadas na casa, en librerías, bibliotecas ou en calquera lugar. Todas as fotos vanse compartindo nas páxinas da fundación. A través de web e das redes sociais a fundación difundirá tamén unha conversa coa gañadora da edición do Premio Xosé Neira Vilas de Novela Curta, Diana Varela Puñal. Nela participan tamén o crítico e investigador Armando Requeixo e o presidente da fundación, Fernando Redondo Neira.

Para hoxe estaba prevista a entrega do premio nun acto que se ía a celebrar no Auditorio de Vila de Cruces e que se suspendeu a causa das restriccións da covid-19. Varela Puñal gañou o certamen coa súa obra A conxura. Nesta edición concurriron ó Premio un total de quince orixinais.