Localizan a un trabajador herido en un monte de Cruces gracias al sistema de geolocalización del WhatsApp

La Voz de Galicia Rocío García

11/08/2020 16:59 h

Los servicios de emergencias prestaron auxilio esta mañana a un hombre herido en un monte de la zona de A Brea, en la parroquia de Merza (Vila de Cruces) al que localizaron gracias a las coordenadas que este les pudo enviar a través del sistema de geolocalización de WhatsApp. El hombre formaba parte de una cuadrilla de trabajadores de origen marroquí que estaban realizando labores de desbroce en un monte cerrado de maleza. Se presume que la densa vegetación le impidió ver el terreno que pisaba, por lo que se adentró sin saberlo en una zona de desnivel y cayó desde una altura de unos tres metros, sufriendo un golpe en la espalda.

Según indican desde el 112, fue el propio herido el que, a las 11.15 horas, llamó al teléfono de emergencias para solicitar asistencia médica, indicando que se había caído y que no podía precisar su localización. Los trabajadores de emergencias guiaron al trabajador para que les enviase sus coordenadas a través del sistema de geolocalización de la aplicación de WhatsApp. Nada más tener constancia de la localización exacta, desde el 112 Galicia se solicitó la intervención de los servicios sanitarios de urgencia. Se movilizó un helicóptero medicalizado que aterrizó cerca del punto geolocalizado. No obstante, finalmente los médicos desplazados consideraron más oportuno el traslado del herido -que no parecía revestir gravedad- en ambulancia al hospital Clínico de Santiago.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron también para colaborar en el operativo de rescate Protección Civil de Vila de Cruces y la Guardia Civil.