El BNG lalinense propone demandar al Concello de Cruces por devolver mutilado el legado de Hilgen

La Voz de Galicia j. b.

Lalín / la voz 22/07/2020 21:48 h

La devolución incompleta a Lalín del legado donado por el geólogo holandés Jan Dirk Hilgen por parte del Concello de Vila de Cruces en junio del 2018 puede acabar en la vía judicial. Si durante el anterior mandato el BNG lalinense en el gobierno local había mostrado su malestar por la ausencia de al menos 51 mapas, demandando su devolución sin que se haya producido y sin saber su actual paradero, ahora desde la oposición presenta una moción para su debate en pleno con el fin de presentar una demanda en los tribunales.

La formación nacionalista propone esa medida contra el Concello cruceño «por non devolver en tempo e forma unha parte do legado de Hilgen, despois de ser requerido en varias ocasións». Recuerdan en su moción que «a parte non devolta, por non se atopar nas dependencias do Museo da Minería de Fontao, de onde nunca debería ter saído, consiste basicamente en varios lotes de mapas xeolóxicos de gran formato». Plantea el BNG que en esa demanda judicial no solo se reclame la restitución del material sino también que «se esixa a realización dun cotexo sistemático entre o inventario fotográfico elaborado en setembro do 2012 polo Concello propietario do legado, Lalín, e, posteriormente, ratificado oficialmente polo de Vila de Cruces e todo o material recollido no Museo da Minería en xuño do 2018 e logo depositado nunha sala do pazo de Liñares». El resultado de ese contraste se reflejaría en un informe para incorporarlo a la documentación sobre el legado Hilgen, apuntando el BNG que el coste de ese trabajo sea sufragado por el gobierno cruceño «por non cumprir as cláusulas establecidas no convenio de cesión temporal asinado o 17 de decembro de 2012 polos alcaldes de Lalín e Vila de Cruces».

Reproducciones digitales

Desde el BNG plantean ademas que, en caso de ser imposible recuperar los mapas originales, «moitos de eles elaborados a man polo xeólogo Hilgen, e outros impresos e publicados por diversos organismos», se proceda a realizar reproducciones tratadas de forma digital. Esos trabajos deberían sufragarse por el Concello de Vila de Cruces, «responsable único dos problemas orixinados».

En su moción la formación nacionalista recuerda el incalculable valor del legado del geólogo holandés, que llegó en el 2008 a Lalín y se custodió en el aula de la Uned hasta el 2012, cuando llegó al cesión a Vila de Cruces. Antes de eso se procedió a su inventariado y fotografiado, con 1.532 imágenes en total. Ya en el Museo da Minería estuvo hasta el 2014 bajo control de quien fue su director, pero después de su marcha pasó por al menos tres becarios diferentes. Algún material expuesto podía ser incluso tocado por el público y se desconoce si eso llegó a ocurrir con los mapas desaparecidos.

Después llegó la decisión lalinense de recuperar el legado para exponerlo en Liñares, donde se conservó en una sala desde que llegó en junio del 2018. Además se tiene constancia de que diverso material salió del museo cruceño para hacer copias o reproducciones, pudiendo en ese proceso desaparecer los mapas.