A Xunta licita en 243.000 euros a rehabilitación nas vivendas de Fontao

La Voz de Galicia j. p.

10/07/2020

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda destinará máis de 243.000 euros a actuacións centradas na mellora das casas do poboado mineiro de Fontao, en Vila de Cruces. A obra, licitada o venres polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), consistirá na reparación e conservación de dous bloques cun total de dezaséis vivendas.

A intervención ten como principal obxectivo conseguir a mellora da eficiencia enerxética das vivendas, tendo sempre en conta o valor arquitectónico do conxunto. O proceso consistirá básicamente na aplicación dun novo enfuscado e pintado sobre o sistema de illamento térmico exterior existente nas fachadas. Tamén se centrarán na substitución e restauración de parte das carpintarías exteriores, que sofren unha proliferación de liques, e na reparación de humidades. A este desgaste contribuiu o feito de que a maioría de vivendas non foran ocupadas durante anos, de tal xeito que a día de hoxe preto do 80 % das 79 vivendas están vacantes.

O poboado de Fontao foi adquirido polo IGSV e posteriormente rehabilitado no marco do denominado como Plan Especial para a Recuperación do Poboado Mineiro de Fontao, aprobado en xullo do ano 2002. Así, este plan está destinado aos bloques nos que o IGSV é propietario do maior número de vivendas, posuíndo este organismo 14 das 16 que se restaurarán.