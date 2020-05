Cruces activa su apoyo al empresariado

0

La Voz de Galicia j. b.

lalín / la voz 27/05/2020 20:00 h

Desde hoy se activa en Vila de Cruces el plazo para presentar solicitudes ante el Concello para optar a las ayudas de emergencia para mitigar los efectos de la pandemia en el tejido económico y empresarial del municipio. Un programa dotado con 126.000 euros, estableciéndose tres tipos de cuantías a percibir por los beneficiarios en función del grado de perjuicio que causase a su actividad la crisis derivada del covid-19. En función del número de peticiones aprobadas esas aportaciones de 1.000, 600 o 300 euros podrían recortarse, bajándose las cuantías máximas.

El plazo de presentación de solicitudes para optar a estas subvenciones municipales será de un mes. Los peticionarios deberán estar incluidos en actividades obligadas al cierre por el Gobierno central, así como aquellos que tuvieron imposibilidad total de realizar teletrabajo, estar cerrados los establecimientos comerciales o empresas a las que presta servicio, no poder acceder a los centros de trabajo debido a las limitaciones de movilidad propias y de los ciudadanos o por negativos de estos a facilitar el acceso, así como aquellos que no lograron obtener materias primas para llevar a cabo la actividad productiva. Podrán optar quienes no tuvieron la posibilidad de acceder a la clientela debido a las limitaciones de movilidad de esta, así como quienes tienen negocios que cerraron de forma parcial su actividad.

Podrán optar al importe máximo de 1.000 euros de ayuda quienes se enfrentasen al cierre total de su negocio, mientras que la cuantía baja a los 600 cuando las pérdidas generadas en su establecimiento se situaron por encima del 50 % de la facturación habitual y, por último, serán de 300 euros para quienes perdieron menos del 50 % de su volumen de negocio a consecuencia del estado de alarma.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra se publicaron ayer las bases de estas ayudas del Concello de Vila de Cruces, donde figura por ejemplo la documentación a presentar por los peticionarios. El gobierno local optó por convocarlas por la vía de concurrencia competitiva, fijando distintos criterios de valoración para poder beneficiarse de ellas. La justificación de las aportaciones recibidas deberá realizarse hasta el día 31 de diciembre.

Incentivos para los contratos temporales en agro y ganadería

El Concello cruceño también convocó un año más las subvenciones destinadas a trabajos agrícolas y ganaderos, con el fin de facilitar contrataciones temporales para labores en explotaciones durante épocas de acumulación de tareas o de sobrecarga de trabajo estacional. La partida económica destinada a este fin se sitúa en un máximo de 8.000 euros, fijándose un importe de 30 euros por jornada completa de trabajo -se considera así las de ocho horas diarias-, con un máximo de 34 por explotación, sin que el importe subvencionado pueda superar el 50 % del gasto realizado. Desde hoy y durante quince días hábiles se podrán cursar las peticiones, estableciéndose hasta el 31 de octubre para justificar la recepción de las ayudas.