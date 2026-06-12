Siguen creciendo las denuncias de mujeres de Silleda por imágenes creadas con inteligencia artificial

Desde el pasado fin de semana, las denuncias presentadas por mujeres de Silleda ante la divulgación de imágenes que mostraban sus caras con cuerpos falsos desnudos creados con inteligencia artificial no dejaron de crecer. Este miércoles, la Guardia Civil cifraba ya en 18 las denuncias interpuestas en los cuarteles de Lalín y de Silleda. Este último permaneció ayer cerrado al público y, al parecer, por el de Lalín podrían haber pasado al menos otras dos mujeres más para prestar declaración.

Las imágenes, que, según confirman, llegaron a publicarse en una red social, fueron detectadas por las afectadas en el estado de WhatsApp de una persona. Según explican los agentes, las víctimas tienen en común el hecho de ser mujeres y de vivir en el concello de Silleda, pero el rango de edad ya es muy amplio, abarcando desde jóvenes hasta una sexagenaria.

Una treintena de mujeres

El montaje de imágenes falsas, creadas con herramientas de inteligencia artificial y que muestran, como es habitual en estos casos, cuerpos sexualizados, afecta ya a una treintena de mujeres de diferentes entornos y edades. Por el momento, todas ellas son mayores de edad.

El caso trascendió el pasado lunes, y la investigación continúa abierta de cara a determinar y demostrar quién o quienes fueron los autores que realizaron estos deepfakes sexuales y los divulgaron. Aún no hay ningún responsable por los hechos. Apuntan que a las denuncias presentadas en los cuarteles de la Guardia Civil podrían sumarse otras interpuestas fuera de la zona en alguna comisaría de la Policía Nacional. En estos momentos, es el Equipo de Delitos Telemáticos de la Comandancia de Pontevedra el encargado de dirigir las pesquisas, siguiendo las huellas digitales de cada una de las denuncias presentadas.

Aunque los cuerpos de las mujeres que se muestran asociados a los rostros de las víctimas no son los reales, las imágenes difundidas están causando un grave perjuicio y suponen un delito contra el derecho a la propia imagen, a la intimidad y al honor, a lo que se podrían sumar, entre otros, los daños morales causados.

Uno de los primeros pasos tras recibir este tipo de denuncias es la retirada de las imágenes para evitar su divulgación. Pero ocurre muchas veces que las imágenes ya fueron descargadas previamente por otras personas y reenviadas, con lo que no siempre es fácil conseguir una rápida eliminación definitiva.