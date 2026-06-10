Ya son 12 las denuncias de jóvenes de Silleda por divulgación de fotos falsas de desnudos creadas con IA

miguel souto

La Guardia Civil elevó ya a 12 las denuncias que de momento han sido ya presentadas por jóvenes de Silleda por la divulgación de imágenes suyas falsas en las que aparecen desnudos, creadas con inteligencia artificial. Desde el instituto armado apuntan que la investigación continúa abierta y que por el momento no hay autor o autores de estos hechos. Las denuncias fueron presentadas estos días en los cuarteles de la Guardia Civil de Silleda y Lalín y está a cargo de la investigación el Equipo de delitos telemáticos de la Comandancia de Pontevedra.

Los afectados, hombres y mujeres, pertenecen a un mismo grupo de amigos de entre 20 y 30 años, que descubrieron la divulgación a través de medios digitales de imágenes falsas suyas que los mostraban desnudos. La pandilla comparte al parecer también un grupo de Whatsapp. Las fotografías, según los primeros análisis, habrían sido alteradas mediante el método conocido como deepfake.

Es previsible que el número de denuncias aumente en las próximas horas, ya que la investigación está abierta y la Guardia Civil continúa tomando declaración a las supuestas víctimas.

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El caso fue conocido el lunes. Las afectadas son mujeres mayores de edad y forman parte de un grupo de amigos en común de Silleda, en su mayoría con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años. La detección de las imágenes originó una serie de denuncias en cadena que fueron incrementándose con el paso de las horas. En un primer momento había sido presentadas siete denuncias, ayer eran ocho y esta mañana a la Guardia Civil le constaba ya la existencia de una docena de denuncias.

«Deepfakes» sexuales prohibidos



El Consejo de Ministros aprobó el 26 de mayo el proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), que entre otras cosas establece un régimen sancionador para quienes utilicen estas tecnologías de forma perversa con multas que pueden alcanzar los 35 millones de euros. La norma, que supone la adaptación de la legislación española al reglamento europeo de IA, pretende asegurar un uso «ético, inclusivo y beneficioso» de esta tecnología y facilitar que los usuarios puedan diferenciar con nitidez los contenidos que son reales de los que son virtuales. La futura ley diferencia varios niveles de infracciones y fija sanciones que oscilan entre los 6.000 euros para los casos más leves y los 35 millones de euros para los casos más graves, como puede ser comercializar un sistema de inteligencia artificial que esté prohibido. Como el reglamento europeo, el primer texto elaborado por el Gobierno establece las prácticas prohibidas de la IA, como el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento o la utilización de chatbots que sean capaces de identificar por ejemplo a usuarios con adición al juego para incitarles a entrar en plataformas de juego en línea, así como explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o la situación socioeconómica de las personas.

El texto aprobado en Consejo de Ministros ha experimentado algunos cambios con respecto al anteproyecto inicial, con el fin de adaptarlo con fidelidad a las últimas modificaciones que también ha sufrido el Reglamento Europeo de IA, que, a propuesta del Gobierno español, ha incluido la prohibición específica de los deepfakes (ultrafalsificaciones) sexuales, tras la polémica generada por la publicación de desnudos de mujeres y menores creados por el asistente virtual (Grok) de la red social X.