Aparece un mensaje ofensivo hacia una fallecida en Silleda junto a su esquela

Reproducción de la esquela y el mensaje que se colocó al lado.

La sorpresa inicial de unos pocos vecinos de Silleda se ha terminado por convertir en la de muchos en toda Galicia tras trascender en redes sociales una esquela, acompañada de un mensaje dando a conocer la voluntad de la fallecida de divulgar el contenido de una carta recibida en el 2012. La crónica de los hechos arranca el día 7 de marzo con la muerte de una mujer de 79 años en una parroquia de este municipio de Deza.

En varios espacios públicos habituales, como el entorno del velatorio y otros puntos en calles silledenses, se colocó la esquela de esa mujer. Pero en varias de ellas había junto a ella una hoja donde aparecía reproducida la parte delantera de un sobre, con la dirección de la finada, que tiene dos vástagos, así como de un texto escrito a ordenador y otro a mano. En este último se recogen palabras de la hija donde afirma cumplir «la voluntad de mi madre de hacer pública esta carta anónima, recibida en soledad y compartida más tarde con sus allegados más cercanos, sin exhibirla».

Añade esta mujer que su progenitora fue «querida, amada, respetada, admirada, cuidada y acompañada hasta su último suspiro de vida; ahora descansa en paz». «Los autores y responsables de un acto tan ruin, grave y mezquino no descansarán jamás», concluye ese texto escrito a mano. ¿A qué acto se refiere? Al contenido reproducido también en esa copia que acompañó al menos durante un tiempo a la esquela. En esas líneas se vierten acusaciones contra la fallecida, además de anunciarle —en cita textual— que: «O teu fillo só vai facer o que lle digo e os dous imos vivir toda a vida do que é teu». «O día que te leve ao cemiterio vou botar bombas ata que me canse», se recoge en esa carta dirigida a la mujer fallecida y que tiene matasellos de Santiago, con fecha de mayo del 2012.

El contenido de la misiva pone en el punto de mira a la nuera de esa mujer, cuestión apuntada por vecinos. Pero la esposa del hijo negaba ayer ser la autora, reconociendo que tras conocer la existencia de esas copias junto a las esquelas procedió a retirarlas y guardó una para ponerla en conocimiento de algún abogado para depurar responsabilidades. Todavía hay muchos claroscuros en torno a un hecho inusual que se ha viralizado en redes sociales.