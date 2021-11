Plantados y con flores ante la puerta cerrada de un cementerio en Silleda

En Lamela se da la paradoja de que se pueden visitar las sepulturas situadas alrededor de la iglesia con total libertad de movimientos, pero para hacerlo en el camposanto nuevo —que ya vivió una ampliación— se requiere ser dueño de algún panteón o conocer a alguno de los poseedores de la llave. Aunque, en la mayoría de los casos, tanto familiares como amigos conocen ese trámite previo, también hay quien no dispone de esa información y se desplaza para rendir tributo a sus difuntos. En ocasiones con esa desagradable sorpresa de quedarse sin hacerlo, quizás acostumbrados a que la inmensa mayoría de estos recintos en Galicia están abiertos desde la mañana a la noche.

O galego non morre no cemiterio Manuel varela

Al día en las cuotas

«Cada vecino con panteón tiene su llave y si vienes de fuera sin saberlo te toca buscar a alguien que abra», explica Alfonso Villar, el actual presidente de la Asociación de Veciños de Lamela. Aunque la decisión de cerrar el camposanto se tomó antes de que ocupase el cargo, él mismo participó en la asamblea donde se adoptó la medida, que a nivel particular no comparte. Pero hubo mayoría a favor. Aun así, no todos los dueños de nichos tienen llave: si no se está al día en el pago de la cuota anual por el mantenimiento del recinto, también toca buscar a alguien que haga de portero. Eso sí, son una inmensa minoría, pero alguno hay a pesar de la módica cifra de diez euros a abonar.