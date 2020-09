Silleda suma 15 casos y plantea a la Xunta cómo vigilar los aislamientos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia O. P.

lalin / la voz 02/09/2020 19:49 h

Silleda contabiliza dos nuevos casos más de coronavirus, que sitúa en 15 los positivos en el municipio. «Visto que os casos continúan aumentando, estaremos alerta nos vindeiros días para ir implementando as medidas que sexan necesarias», declaró el alcalde Manuel Cuíña, que tildó de «preocupante a situación, sobre todo porque salvo un dos brotes que se concentra unicamente nunha familia, o resto son casos aillados». Cuíña hace un llamamiento a la Xunta para tratar de reforzar los equipos de rastreo y el sistema de vigilancia para que las personas del entorno de los afectados cumplan la cuarentena.

«En días pasados tivemos chamadas de veciños ás forzas da orde alertando de que persoas que convivían con afectados non estaban a respectar o aillamento. Sabemos que prevalece a Lei de Protección de Datos, e ninguén quere nin moito menos estigmatizar a estas persoas que xa bastante teñen con padecer a enfermidade ou ter familiares afectados, pero en casos como estos habería que buscar solucións máis áxiles para que no caso dos concellos persoal como a Policía Local poida actuar». Cree el regidor que el rastreo no funciona todo lo bien que debiera, y considera que no tiene lógica que la Xunta prevea sanciones por saltarse el aislamiento «cando a Policía Local non pode ter datos das persoas que están obrigadas a aillarse».

El gobierno local analizó la incidencia del covid-19 en el municipio. Continúan las desinfecciones periódicas en calles y espacios públicos, así como accesos a centros docentes. Se concluyó un protocolo para Escola da Música y Casa da Cultura, que pronto retoman actividades. Y se ultima el de instalaciones deportivas. La programación cultural en principio se mantiene, con mayoría de actividades al aire libre y aforo reducido.