El Trail do Románico superó los 200 participantes a pie y en BTT

La Voz de Galicia J. BENITO

LALÍN / LA VOZ 27/07/2020 20:25 h

El Trail do Románico de Silleda, bautizado como Experiencia 2020 en una edición muy especial por las condiciones sanitarias a cumplir a causa de la pandemia, cumplió las expectativas de la organización con más de doscientos participantes el fin de semana. Fueron los que completaron el recorrido, de doce kilómetros en BTT o diez en la carrera a pie. No hubo clasificación final ni ganadores, como recogía el propio reglamento para este año tan particular de la prueba, pudiendo los asistentes disfrutar del patrimonio y la naturaleza en un recorrido con el monasterio de Carboeiro como punto de referencia, donde se estableció el punto de partida.

Desde la organización agradecieron ayer la colaboración de muchos vecinos, que ejercieron de anfitriones para los participantes durante la prueba. Además hubo una ruta de senderismo que tuvo buena aceptación. Tuvo lugar la carrera no competitiva en la tarde del sábado así como en la matinal del domingo, en una edición que se decidió mantener para no perder la continuidad del trail, pero introduciendo condiciones especiales.

El director deportivo, Serafín Martínez, incidió ayer en que «siempre es gratificante comprobar que hay muchas personas que confían en tu trabajo, pero que lo hacen de manera fiel y este es el caso; es para sentir un gran orgullo por todos los que se acercaron». Una prueba que busca convertirse, además del aspecto deportivo, en un elemento de dinamización del rural de Silleda, contando con el apoyo tanto del Concello como de la Fundación Baiuca Verdescente. La Diputación de Pontevedra también se vinculó a este evento, además de otras entidades públicas y privadas. Desde la organización incidían ayer en el compromiso de continuar con ese apoyo para ediciones futuras.