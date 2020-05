Silleda quiere incentivar el consumo en el comercio y la hostelería local

0

27/05/2020

La dinamización de las calles y la promoción del consumo en el comercio y la hostelería local centran una nueva línea de actuación promovida por el Concello dentro del programa Silleda Reactiva para impulsar la economía local. Bajo el lema ConSUMAenSilleda se busca concienciar a los vecinos para que realicen compras de proximidad, apoyando de esta forma con sus compras a los establecimientos que en muchos casos estuvieron cerrados o a un ritmo muy bajo de negocio desde que se decretó el estado de alarma en marzo.

Esta campaña se suma a la línea de ayudas directas ya en marcha para autónomos, pymes, comercio y hostelería afectadas por la crisis derivada del covid-19, dentro de un programa que implementará más acciones a corto plazo. Para el alcalde silledense, Manuel Cuíña, «temos claro que o noso sector comercial é un dos motores económicos. Por iso queremos lanzar esta campaña agora que xa reabriron a maioría dos establecementos para fomentar as compras, o consumo no comercio de proximidade e tamén na hostalería, e por ende no turismo».

El gobierno local optó por un diseño muy llamativo para el material de ConSUMAenSilleda, editándose medio millar de carteles a repartir durante estos días en todos los establecimientos con atención al público, además de 10.000 folletos divulgativos con un buzoneo en todo el municipio. La campaña incluirá anuncios en redes sociales y medios de comunicación. Cuíña incidía ayer en su presentación en que se busca «sumar, crear sinerxías, valorar as potencialidades a nivel local, revalorizando o noso comercio, hostalería, recursos turísticos..., e tamén o noso potencial cultural».

Concurso literario y de dibujo

Entre las acciones de dinamización figuran actuaciones de artistas y grupos locales, entre ellas de animación de calle, ayudando así a este sector. En ese ámbito sigue en marcha el concurso Silleda Crea na Casa, de dibujo y creación literaria, cuyo plazo de admisión se cerrará el día 1 de junio. En total se repartirán 2.000 euros en premios, consistentes en vales de compra para gastar en el comercio local.

Una serie de iniciativas, impulsadas de forma transversal al programa Silleda Reactiva, donde el Concello está centrando esfuerzos desde el comienzo de la pandemia junto con la atención social y las tareas preventivas. Ya se abonaron más de 220 ayudas directas, en las dos líneas abiertas de 800 y 300 euros respectivamente por beneficiario.

El Concello prevé también colaborar con otras propuestas de dinamización de colectivos como ECOS. El regidor insistió en que «queremos que Silleda sume, que se consuma en Silleda, que a xente valore todo o que temos no noso territorio, para reactivar o noso municipio».