El PP denuncia la ausencia de medidas de control municipal en la feria de A Bandeira

Lalín / la voz 14/05/2020 23:10 h

El Partido Popular de Silleda cuestionó ayer que se retomase la feria en A Bandeira sin que el gobierno local adoptase medidas de control, asegurando que tan solo se limitaron a informar a los vendedores a través de la Policía Local de que los puestos deberían guardar entre sí las distancias de seguridad. Por ello esos puntos de venta quedaron «espallados sen ningún contro, o que xerou o desconcerto de algunhos feirantes», que criticaron -dice el PP- «a falta de información e planificación».

Lamentaron el desinterés hacia las ferias, a pesar de su relevancia, cuestionando que la concejala de Comercio «nin sequera se preocupa por vir a ver o que acontece», señalaron, pese a que «cobra un bo soldo, aínda que se é para vir a dar unha volta polo medio da feira no coche como fixo o alcalde, case mellor que non veñan». Incidieron los populares en que no se adoptase ninguna de las medidas que ellos habían propuesto.

El portavoz del PP, Ignacio Maril, recalcó que en otras localidades hubo una actitud muy distinta, como comentaron los feriantes: «Nos decían que se puxeran en marcha medidas como o reparto de mascarillas». Les pidieron que les hicieran propuestas que trasladarán al Concello e intentar retomar la normalidad, destacando su buen hacer.