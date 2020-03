El consistorio de Silleda costará 1,9 millones de euros y se prevén 2 fases

0

La Voz de Galicia

lalín / la voz 05/03/2020 21:36 h

La junta de gobierno local de Silleda ya aprobó el proyecto de ejecución para la construcción del futuro consistorio, en la actual Casa de la Cultura. Un paso previo para poder solicitar ayudas de la Xunta que permitan financiar las obras. La pretensión municipal es ejecutarlas en dos fases, con un presupuesto total de 1,935 millones de euros. Son cifras desveladas ayer por el BNG, tras el acuerdo de junta de gobierno local del pasado 17 de febrero. Una cuantía que se aleja, denuncia la formación nacionalista, de la «única cifra que se nos deu, que foi de un millón de euros», tras pedir en reiteradas ocasiones al regidor que facilitase una estimación del coste de la nueva casa consistorial.

La primera fase tendría un coste de 669.074 euros, con una segunda de 1.266.299, para un total de 1.935.373, según las cifras difundidas por el BNG. Una cantidad que consideraron «moi elevada para unha obra que non consideramos prioritaria e que posiblemente se vexa incrementada como vén sendo habitual nas últimas contratacións». «Recordamos que hai pouco houbo que destinar unha partida de 100.000 euros para o remate do viveiro de empresas por non incluir no orzamento as portas e as ventanas do edificio», recalcaron desde la formación nacionalista.

«A fase grandes obras pola que está a pasar o señor Cuíña está a condicionar as futuras inversións e actuacións. Vimos como parte do plan de mobilidade redáctase en base a esa futura edificación, como se busca financiación para ampliar a rede de calor cara a Casa da Cultura ou ben como se quere actuar xa na rúa Progreso», lamentaron desde el BNG, considerando además que centralizar departamentos municipales en el futuro consistorio tardará años en notarse a nivel de ahorro económico y «a día de hoxe descoñecemos que vai pasar coa biblioteca ou coas dependencias de Benestar». Y pedirán al regidor que esa capacidad de lograr subvenciones la extienda para lograr «un simple patio cuberto no CEIP de Silleda que evite as molladuras dos nenos, garantir servizos básicos no rural ou para insistir a la Xunta na necesidade de ter o PXOM aprobado canto antes».

Por otra parte, el BNG también reclamó una mejora del plan de prevención de riesgos y seguridad los días que se celebran oposiciones en el recinto ferial de Semana Verde en Silleda. Aludieron a las miles de personas que el pasado fin de semana acudieron a las pruebas, sin refuerzo desde el Consorcio de Bomberos que sí se produjo días antes por la celebración de la gala televisiva del Cocido en Lalín.