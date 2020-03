0

Silleda cuenta con dos coches por cada tres habitantes y solo el 40 % de sus aceras -en conjunto con el casco de A Bandeira- tienen una anchura menor a 1,80 metros, la medida que marca la normativa de accesibilidad. Son cuestiones recogidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que se presentó la noche del lunes en la Casa de la Cultura, con la asistencia de medio centenar de personas. Responsables del estudio Mmasa, que realizaron el trabajo, junto con la concejala de Urbanismo, Pili Peón, explicaron sus líneas maestras y atendieron consultas.

Este plan de movilidad -que no es vinculante pero sí se reclama desde otras administraciones al optar a subvenciones para intervenir en entornos urbanos- recoge recomendaciones como potenciar el comercio local, más sendas peatonales, medidas de descongestión diaria del tránsito o mejorar el aparcamiento limitado, más plazas para personas con discapacidad y de zonas de carga y descarga, junto con la creación de bolsas de estacionamiento en el entorno de Silleda y A Bandeira.

Los técnicos incidieron en que «fanse suxerencias de máximos, do que sería a situación ideal, atendendo ás demandas dos veciños que participaron e ao que nos dín os datos». A la reunión asistieron principalmente comerciantes de la calle Progreso, a pesar de remitirse invitaciones a todas las asociaciones y colectivos del municipio, que mostraron de nuevo su inquietud por la memoria en base a este plan incluida en la petición de una subvención para humanizar este eje central de la capita silledense.

Peón reiteró lo expresado hace unos días por el regidor de que no se actuará sin contar con los vecinos, «pensando no mellor para a maioría». Destacó el esfuerzo realizado para que el documento permita lograr «vilas sostibles, inclusivas e seguras para todos». El documento nación tras participación de vecinos y colectivos durante meses y el lunes se presentó también a los grupos políticos.

El PP cuestiona la ausencia del regidor y discrepa del «modelo da rúa Cartagena»

Desde el PP cuestionaron la ausencia del regidor en la presentación. «Nin sequera se atreveu a dar a cara ante os veciños para explicarlles o que vai a facer e o que ven facendo sen contar coa súa opinión», lamentaron, para considerar que el plan queda devaluado por ese motivo, a pesar de ser fundamental para optar a determinadas subvenciones. «O modelo que se quere exportar os pobos dende as grandes cidades o final non e o máis axeitado, porque non atende a realidade dos distintos concellos», argumentan los populares.

Después de dos años, dicen, «o que vemos e que queren impoñer o modelo da rúa Cartagena que arruinou a tódolos comercios, pero eles antes que rectificar seguen dicindo que non foron un erro as actuacións que acometeron nesta rúa». «Agora din que hai solucións para esta rúa, pero o certo é que levan anos sen facer nada para solucionar a situación na que se atopan», plantean, incidiendo en que, de llegar, lo hacen tarde «por desgracia para moitos comerciantes».

El portavoz del PP, Ignacio Maril, afirmó ayer que su partido no quiere para Silleda el modelo de la calle Cartagena, «nin ideas disparatadas como as do alcalde de darlle sillas os veciños para que as saquen á rúa cando faga falla en vez de poñer mobiliario urbano». «Queremos que se respecte o comercio e se conte cos comerciantes antes de facer ningún proxecto, que as rúas de Silleda sexan accesibles e teñan luz, pero parece que eles prefiren seguir de costas aos veciños e seguir facendo obras faraónicas que costan una chea de cartos sen ter un proxecto de futuro», lamentó Maril.

Además cuestionaron el proyecto para la calle Progreso, tildándolo de disparatado. «A presentación deste proxecto para a subvención non é algo casual», dicen, pidiendo al regidor «sentidiño» y que escuche a los vecinos. «Leva anos dando paus de cego, sen un proxecto claro».