El espectáculo «Raigame» recalará en A Bandeira

La Voz de Galicia j. benito

17/02/2020 20:52 h

La agrupación folklórica Ximiela de Louro, de Muros, recalará el día 14 de marzo en el auditorio Manuel Dopazo de A Bandeira con Raigame, su última producción artística. En este espectáculo se recoge la emigración gallega a principios del pasado siglo a través de la música y el baile tradicional.

Desde Ximiela destacaron que Raigame busca «amosar en clave de folclore as distintas situacións que poideron vivir todos os galegos que tiveron que deixar todo, e prácticamente co posto, embarcar hacia unha terra descoñecida». Pero, como apuntaban ayer desde agrupación, tampoco se olvidan de quienes se quedaron en Galicia, «loitando, sufrindo e traballando tanto ou máis como so que se foron». Ximiela tiene al gaiteiro Pablo Seoane de director artístico.

En Raigame hay catorce escenas, con otros tantos vestuarios y decorados, en un montaje con más de setenta personas desde músicos a bailarines, actores o técnicos. Dura el espectáculo dos horas, estrenado el pasado año y al que ya asistieron más de 3.000 espectadores. Las entradas se pondrán a la venta en estos próximos días en el consistorio, en horario matinal, y en el auditorio por las tardes, a 5 euros.