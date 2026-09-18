El alcalde de Rodeiro vuelve a su cargo tras superar una depresión

Miguel souto

Si para muchas personas hablar de enfermedades mentales supone un trauma o un tabú, el alcalde de Rodeiro, José Luis Camiñas, optó por un camino diametralmente distinto. Quiso visibilizar su experiencia personal con la depresión tras regresar al cargo. Atrás quedaban casi cuatro meses de baja médica. Aunque sigue a tratamiento, ya se encuentra recuperado para retomar su actividad pública al frente del gobierno bipartito —PSOE y la formación independiente UxR— de este concello de Deza.

«As enfermidades mentais son unha realidade neste século, e é fundamental ter conciencia sobre elas, falar delas sen tabús e pedir axuda cando sexa necesario», afirma el regidor dezano, quien reconoce que no supo tomar esa decisión en su momento. Incluso su depresión le llevó a presentar por escrito su renuncia al cargo el pasado enero, aunque sus compañeros de los dos partidos del gobierno local le convencieron de retirarlo. En marzo hizo otro amago de irse de la política activa, pero de nuevo se dejó asesorar y optó por buscar ayuda médica.

Pérdida familiar

¿Dónde estuvo el detonante de su enfermedad? José Luis Camiñas descarta la presión del cargo de regidor, tras muchos años ya en política tanto en tareas de gobierno como de oposición. Tampoco las responsabilidades inherentes a la presidencia de la cooperativa O Rodo de Rodeiro, cargo que ocupó bastante tiempo. El alcalde cree con total seguridad que detrás está una pérdida familiar, la de su madre hace dos años, a la que estaba muy unido.

«Co falecemento da miña nai deixe de durmir, como moito eran dúas ou tres horas», explica, para afirmar que incluso aborrecía en los últimos tiempos, antes de iniciar su tratamiento, estar con la gente. Quería estar solo, descansando y en la cama durante días. Llegó a comer «en cinco minutos para non falar co meu pai e regresar á miña habitación, estaba moi agobiado e non sabía como saír de aí», comenta.

Pero en esa situación límite y ya enquistada el consejo de alguien a quien mantiene en el anonimato, que incluso le pidió una consulta con un profesional «aínda que eu non quixera», supuso un giro a su estado. El tratamiento contra su depresión surtió efecto, al menos lo suficiente para regresar a la alcaldía.

Camiñas recomienda ponerse en manos de profesionales para preservar la salud mental, agradeciendo las muestras de apoyo y los muchos mensajes de quienes se preocuparon por su situación personal. Regresa con ganas, agradeciendo el trabajo estos meses del teniente de alcalde y el resto del gobierno local. Y con una pulla al PP por «falta de respecto durante a miña baixa».