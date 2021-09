Confinan a un curso de 4 años de Rodeiro por un positivo de covid

En el arranque de curso, algunos directores expresaban su preocupación por la posibilidad de contagio entre los alumnos de infantil y primaria, que constituyen el grueso de la población que está aún sin vacunar. Este martes, a las 12.00 horas, el director del colegio de Rodeiro (Pontevedra) recibió una llamada de Sanidade que le informaba de un alumno positivo, un alumno de cuatro años de infantil. El grupo lo integran once pequeños.

De forma inmediata, el colegio activó los protocolos y el director llamó a los padres, que acudieron esa misma mañana a recoger los niños para llevarlos a casa e iniciar un período de confinamiento. El niño que dio positivo ya no fue al colegio el lunes, por lo que el último contacto con sus compañeros fue el viernes. Es el primer caso conocido en Galicia desde el arranque del curso, el pasado jueves.

No fue necesario que se confinara nadie más. El director explicaba este martes que en el transporte escolar, los contactos más cercanos son dos niños de la misma clase y en el comedor está el mismo grupo del aula. Se suma a ellos el propio director como ayudante en el comedor, pero el uso de la mascarilla y la vacuna no hace necesario su confinamiento. Es diferente entre los pequeños, que al tener cuatro años no utilizan la mascarilla. Colegio y Concello confían en que este caso no se incremente el número de casos positivos en el municipio.