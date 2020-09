López anuncia la reparación del gimnasio y Lamazares denuncia los daños de las instalaciones

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

lalín / la Voz 19/09/2020 22:10 h

El alcalde de Rodeiro, Luis López, apuntó ayer que el gobierno local está «a punto» de cerrar un acuerdo con una empresa para reparar el gimnasio. Recordó que en este, el Concello llevó a cabo una serie de mejoras junto con la obra que renovó por completo el pabellón pero que la ejecución de los trabajos en el pabellón tuvo consecuencias en el gimnasio afectando a los espejos y produciéndose una entrada de agua cuando llueve mucho. Indica que «para executar estas melloras descontouse diñeiro á empresa que executou a obra» y que ahora esperan solucionar estos problemas.

Argumenta que «non foi doado chegar a este punto porque ninguén quere vir a reparar os que outros executaron mal», especialmente cuando los trabajos abordan cuestiones delicadas como las filtraciones de aga y tienen un precio de obra cerrado y cree que los problemas se van a solucionar definitivamente a corto plazo. Por su parte, el portavoz de Unidade de Rodeiro criticaba ayer el estado «de abandono polo que pasa o conxunto das instalacións municipais». El edil Alberte Lamazares replica al regidor diciendo que «en outubro do ano pasado entrou moita aga e así en todas as ocasións que choveu. Xa logo vai para un ano e López di que está traballando en darlle solución». Recuerda que se cambiaron las ventanas «é non quedaron ben» y suponen que el canalón en esa zona del tejado «está en moi mal estado e é por onde entra a maior parte da auga». Cree que cualquier empresa de Rodeiro podría haber ejecutado esos arreglos y piden que se actúe de forma inmediata para que no siga entrando agua argumentando que «os danos que está a sufrir o can son irreparables» y que ya se nota «todo rugoso e imperfecto».