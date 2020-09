Rodeiro crea una comisión del rueiro para hacer efectivas designaciones previas

0

La Voz de Galicia Rocío Ramos

Lalín / la Voz 07/09/2020 20:51 h

La corporación de Rodeiro acordó ayer por unanimidad la creación de una comisión del rueiro para activar la designación de una larga lista de calles que se acerca a la veintena y entre las que se encuentra el cambio de nombres de las que hasta ahora levan una letra como único bautizo. Será una de las labores a cuyo frente estará la concejala Ana Belén Calvo Mariño.

La oposición vio con buenos ojos la activación de esta cuestión. El portavoz de Unidade por Rodeiro, Alberte Lamazares, incidió en el hecho de que aunque él formó parte y participó en el grupo de trabajo que elaboró las propuestas y la relación que obra en manos del Concello lo había hecho entonces desde el BNG.

Explicó que ahora está en otra formación y que los miembros de esta desconocen los acuerdos adoptados en su momento por lo que considera que ahora deben conocerles para opinar y estudiarlos. De hecho, «eu non vou a ser o que forme parte da Comisión porque eu vivo na Veiga e será unha compañeira que reside no casco a que estea porque é o máis lóxico».

El regidor recordaba que se habían recogido unas 64 propuestas de nombres de las que había quedado en la lista de unas 18 coincidiendo con el número de calles que se necesitaba designar. Tras las consultas y reuniones entre políticos y vecinos se había determinado en aquel momento huir de nombres de personas que podían dar lugar a confrontación por lo que las denominaciones, en general atendían más al lugar y prácticamente la única calle con nombre es la avenida del aviador Gumersindo Areán que ya existe.

La idea es que esa comisión informativa especial do rueiro se ponga en marcha de forma inmediata y se comience a trabajar para llevar a cabo de forma inmediata las designaciones pendientes que erradicarán nombres como la rúa A, B o D.

Aunque de momento tras la aprobación unánime llevada a cabo ayer no hay aún fecha de encuentro de esta nueva comisión municipal. El regidor destaca que «o traballo está xa feito» polo que entiende que los trámites para llevar a cabo la designación inmediata serán sencillos y rápidos.

La oposición pide a Calvo Mariño que haga merecer su asignación con trabajo

El pleno aprobó, con la abstención del PSOE y el voto en contra de Unidade, la propuesta de asignar una designación parcial, de media jornada, a la edila Ana Belén Calvo que pasó a llevar las concejalías de Economía, Cultura, Urbanismo y Medio Rural. El portavoz socialista, José Antonio González y el de Unidade, Alberte Lamazares coincidieron en exigir trabajo a la edila en sus nuevas competencias y valoraron como escasa su labor hasta ahora, aunque hasta este momento no cobraba nada.

Lamazares ve en esta designación una oportunidad para que la concejala pueda demostrar su valía y le echó en cara la no contratación del personal para la atención de dependientes para el que el Concello disponía de fondos de la Xunta aunque también entiende que la imposibilidad venía de no tener el presupuesto y eso no era su responsabilidad última sino del regidor. Lamazares le recuerda en temas de Urbanismo el hándicap que tiene Rodeiro de falta de suelo industrial y de terreno donde se puedan ubicar nuevas viviendas alegando las limitaciones fijadas por el Plan Xeral. El edil socialista cree que la inversión en una media dedicación «pode saír barata si traballa».

Unidade y PSOE criticaron lo que entienden es una gestión municipal deficiente a la hora de hablar de la resolución de las discrepancias en cuanto a los reparos de intervención a un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para un pago de facturas llevado a pleno en agosto. Lamazares se queja de que el regidor no les dio explicaciones antes de las circunstancias que generaron algunos reparos y que «podíamos entender» como es el caso del Trail do Arnego que era la primera edición o un fraccionado de facturas en una obra derivado de una urgencia surgida en los trabajos que hizo necesario meter unas tuberías que no estaban previstas.

En este punto Unidade votó en contra y el PSOE se abstuvo. El edil socialista votó en contra a la moción del PP instando al gobierno a no apropiarse de los remanentes de los concellos. Defiende la necesidad de colaborar con el Estado. Unidade se abstuvo y Lamazares critica que, en el caso de Rodeiro, se acumulen remanentes desde hace años sin que se haga nada con ellos «porque non se presenta a liquidación a tempo nin se ten presuposto». Suman 1.350.000 euros en remanentes. El PSOE recuerda que las limitaciones del uso las fijó en su día el PP. En el pleno se dio cuenta de los cambios de organización adoptados en el seno del gobierno local derivados de la marcha de Cati Somoza.