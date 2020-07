A piscina de Rodeiro reabre con cita previa

0

La Voz de Galicia

14/07/2020 21:34 h

O Concello de Rodeiro abriu onte as instalacións da piscina municipal ao considerar que xa cumpre coas medidas necesarias para garantizar que o seu uso non supón un perigo. Durante esta primeiro día non houbo un gran volume de persoas, polo que a xornada transcurriu sen incidentes. O horario para bañarse é de 14.30 a 21.00 horas, de luns a domingo, sendo necesario pedir cita previa a través do número 628 346 961. foto MIGUEL SOUTO