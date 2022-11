Vista aérea de Castro de Calvor, en Lugo ALBERTO LÓPEZ

Galicia é rural. Segundo datos da Xunta, o 97% do territorio responde a esa característica, o que provoca que moitos veciños vivan lonxe das cidades, onde as administracións prestan boa parte dos seus servizos. Sen embargo, desde hai xa tempo, a comunidade conta tamén cunha ampla gama de oficinas repartidas por toda a xeografía galega nas que a poboación pode atopar solucións en materia agraria e forestal. O problema é que moitas destas infraestruturas teñen quedado obsoletas e precisan dunha fonda adaptación. Por iso, a Xunta anunciou que, entre este ano e o próximo, se investirán algo máis de 16 millóns de euros en poñer ao día estes inmobles.

O chamado Plan de Mellora das Infraestruturas Agrarias e Forestais consiste en rehabilitar as instalacións das actuais oficinas agrarias comarcais e das asociadas ao dispositivo de prevención e defensa contra os incendios forestais. En total, son máis de 200 os inmobles que precisan unha adaptación ás necesidades actuais da sociedade, así como unha mellora global do seu estado, co fin de poder dar un servizo axeitado ás persoas que viven no medio rural, ben sexa de forma directa, para a atención ao público, ou indirecta.

Con toda esta modernización, o Goberno galego busca optimizar a relación entre a Administración e a cidadanía, empregando para iso infraestruturas máis modernas e eficientes e mellorando así a imaxe corporativa que a Xunta ten entre os habitantes do medio rural. Ao mesmo tempo, esta mellora facilitará as xestións que a cidadanía ten que levar a cabo coa Administración galega no rural, ofrecendo, sempre que sexa posible, un servizo global nunha única sede da Xunta por localidade, agrupando así nun único inmoble as oficinas dispersas dese municipio.