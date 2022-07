La hermana del bebé fallecido en Lalín se encuentra ingresada en el hospital Clínico de Santiago de Compostela. La niña, de dos años, está con sus padres en el centro sanitario. El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, explicaba ayer que su situación «non é a máis idónea posible». Desde las fuerzas de seguridad se indicaba que se encontraba bien. Miñones lamentó el fallecimiento del pequeño de dos meses que «chegou ao PAC de Lalín nunha situación moi crítica» y que falleció a pesar de las maniobras de reanimación. Espera «unha pronta recuperación» de la segunda hija de esta pareja de ciudadanos búlgaros y apuntó que el caso «queda agora nas mans da Fiscalía de Menores». Explicó que se abrió una investigación por parte de la Guardia Civil «ante a evidencia que nos trasladaron os médicos de que o neno presentaba signos de desnutrición». Ayer por la mañana se le hizo la autopsia y se está a la espera de los resultados.

La familia vive en unas condiciones muy precarias, en un piso al que al parecer los propietarios le cortaron la luz y el agua. Un vecino contaba ayer que el padre de familia iba a diario a coger agua a la fuente del campo da feira para llevarla a casa. Algunas personas que conocen al padre lo describen como una persona afectuosa y orgulloso de sus hijos. Uno de estos vecinos comentó que «el sempre di que non quere axudas senón traballo» y «sempre ensina as fotos dos nenos e algún vídeo de como van medrando e o que fan». Apenas habla español y trabaja en lo que puede, en ocasiones limpiando granjas por mediación de un compatriota. Al parecer llegó a Lalín después de residir en Holanda y Valencia y fue en la capital dezana donde conoció a su pareja y tuvieron a sus hijos. En la asociación O Mencer, el banco de alimentos lalinense, lo atendieron y le dieron botes de leche para el bebé y productos de higiene. Les pedía, dicen, comida que no fuese necesario cocinar.

Desde la Concellería de Política Social y Servizos Sociais del concello señalan que están muy pendientes del caso para hacer todo lo posible, en coordinación y en contacto con todas las instituciones implicadas.