Miguel souto

«Eu ía falando co compañeiro e non me enterei de nada. Á maioría pasoulle coma a min. Só sei que o autobús orillou un pouco e despois envorcou. Foi todo en décimas de segundo». Así explica una de las profesoras que iban dentro del bus que esta mañana volcó en en una curva de una carretera estrecha, la EP-6002 en el lugar de Viñoa, en Lalín. Dentro iban los 37 alumnos del instituto Chano Piñeiro de Forcarei, de excursión para realizar una ruta de senderismo y visitar el museo etnográfico de la Casa do Patrón en Codeseda, en Lalín. El vehículo volcó de forma lateral a las 9.25 horas.

La poca velocidad a la que circulaba el vehículo y que todos los ocupantes llevaban puesto el cinturón de seguridad evitó que hubiese consecuencias graves. Uno de los tres docentes se quejaba de dolor en el pecho y un costado. Fue trasladado en ambulancia al PAC de Lalín, pero sus lesiones eran leves y pudo marcharse después a casa. Un estudiante sufría un corte en un dedo que requirió algún punto de sutura, y otros compañeros que presentaban pequeños golpes y magulladuras que en algún caso requirieron atención médica en Lalín y Forcarei.

Según las primeras hipótesis, el conductor del autobús, que dio negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas realizadas por la Guardia Civil de Tráfico, intentó acercarse lo más posible al borde de su carril —la carretera carece de cunetas— al cruzarse con otro vehículo. Pudo resbalar en la hierba o incluso hundirse un poco el firme y el peso del vehículo le impidió enderezar la trayectoria. Todo sucedió en cuestión de segundos, sin que casi nadie se percatase de lo que ocurría.