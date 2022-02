Miguel souto

Sofía Haselgruber de Francisco es la número 1 del mir 2022. Esta lalinense estudió Medicina en la Universidade de Santiago y acaba de conseguir la mejor nota en un examen al que se presentaron trece mil graduados en toda España. Ahora toca disfrutar del éxito, descansar y analizar con calma su próximo destino. Porque Sofía tiene 8.188 plazas para elegir, distribuidas en casi todos los hospitales del país.

«Cuando acabé el examen sabía que me había salido bien, pero no me esperaba para nada ser la número uno», cuenta al teléfono. Al comprobar la plantilla de respuestas se dio cuenta de que quedaría entre las mejores posiciones, «pero el número 1 nunca te lo esperas». Sofía finalizó los estudios el curso pasado y se preparó en siete meses. Lo hizo a distancia, en la academia de Oviedo a la que recurren muchos de los futuros mires. «Mi plan era irme a Asturias, pero por la pandemia decidieron hacerlo on line, así que me quedé en Lalín con mi familia y me vino muy bien».

Fueron siete meses duros. De estudio y presión psicológica. «Una cosa es acostumbrarte a la rutina de levantarte y estudiar, que es duro pero eres capaz, y otra aguantar psicológicamente o enfrentarte a los pensamientos de cuando tienes un mal día», explica esta joven. «Todos sabemos estudiar después de la universidad, así que lo duro realmente es lo otro, mantenerte los siete meses», añade.