Ahora toca elegir destino. Lo hará en abril y tiene claro la especialidad que escogerá: «Haré dermatología, lo que todavía no he decidido es dónde, no sé si en Galicia o fuera». Precisamente hace tres años, en el 2019, el número 1 del mir también fue gallego y alumno de la USC, José Manuel Busto Leis, y curiosamente se decantó por la misma especialidad en Madrid. Sofía lo recuerda y quizás siga sus pasos, porque una de sus opciones es irse a esta capital, «en Galicia me planteo el Chuac y el CHUS, en Madrid hay un montón de hospitales e incluso en Andalucía he visto algunos centros con muy buenas oportunidades para investigación y formación».

En mayo dirá adiós a la vida universitaria y se embarcará en la laboral. Será residente de primer año y comenzará la relación con los pacientes. Sofía llega con humildad, «sé mucha teoría, pero a la hora de la verdad voy a tener que aprender mucho, tanto en el trato con los pacientes como en otras cosas. Me da miedo, pero tengo muchas ganas». Son cuatro años de residencia tras los que llegará un futuro del que de momento prefiere no hacer planes, «creo que probablemente me quedaré en España, pero el lugar dependerá de las ofertas laborales que tenga», admite.