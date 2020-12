El niño herido con gel en Lalín no quiere volver al colegio por miedo

0

La Voz de Galicia R. Ramos

lalín / la Voz 13/12/2020 05:00 h

Fabrizio, el escolar de Lalín de tres años que sufrió quemaduras graves en un ojo causadas por gel hidroalcohólico, continúa a tratamiento casi dos meses después. Tienen que echarle gotas en el ojo cada cuatro horas, y no regresó aún al colegio. Su madre, Llubica Sardi, explica que «es un niño muy inquieto, que no para. No deja que nadie se le acerque a tocarle cerca del ojo. Y en esta fase es muy importante seguir el tratamiento a rajatabla, que todas las gotas entren bien en el ojo y no puede ir aún a clases. Le coincidirían las gotas a distintas horas en el colegio».

Como cualquier niño de su edad es difícil que pare quieto, y la madre prefiere tenerlo controlado en todo momento. Le da miedo que jugando le pueda entrar algo en el ojo o que suceda algún incidente que pueda interferir en el curso de su recuperación. Cuenta que «desde el colegio le mandan tareas y trabajos para hacer en casa». «Las úlceras del ojo —explica— aún no le cerraron y va todo muy lento. En una esquina, en el izquierdo, se le ve aún una zona como blanca que tiene que ir cerrando». El día 16 tiene programada una revisión del ocultista en Santiago y espera que, una vez le exploren el ojo y le hagan pruebas, pueda saber el grado de visión que tiene, porque hasta hace poco aún percibía borroso.

En cuanto a su curación, explica Llubica que «la doctora no nos puede dar un tiempo exacto de curación, porque tiene que ir analizando la evolución y es algo muy lento». Con él en casa, a su madre le cuesta entretenerlo. «Pintamos un poco, vemos algo la tele, pero muy poco, y el teléfono móvil no se lo dejo ni coger porque cuando pintamos o dibujamos y lleva un rato, los ojos se le ponen rojitos».

Fabrizio nació con una malformación en el pulmón izquierdo y tiene pendiente una cirugía. La malformación la tiene pegada al corazón y los médicos están analizando cómo realizar la intervención, si pueden quitarle un trozo de pulmón, o si será necesario extirparle la mitad. Por ese problema, explica, «no lo puedo llevar a los parques, porque es un niño de riesgo y tengo miedo a que coja el covid». «Alguna vez lo lleva mi madre solo a tomar un poco el aire», indica.

A Llubica Sardi le preocupa la fobia que Fabrizio tiene ahora al colegio: «Le ha cogido un trauma enorme. Dice que no quiere ir “porque me van a echar gel”. Intento explicarle, pero con tres años es difícil que lo entienda. Su hermano hace las tareas en casa y cada vez que nombramos el cole dice que no quiere ir por “miedo a que le echen (gel)”».

Para que el pequeño lo supere buscará asesoramiento profesional, y estudia acudir a la consulta de un psicólogo para que lo trate. «Es un niño muy pequeño y por más que le decimos es difícil que entienda que no le va a pasar nada y que tiene que ir al colegio», señala. «No quiero que pierda el curso y espero que el año que viene pueda volver a las clases», apunta. El niño, añade su madre, «pasó mucho dolor con ese ojo por las quemaduras del gel». Sucedió en el comedor del colegio cuando, jugando, otro niño le tiró gel y le alcanzó en el ojo. Fue el 14 de octubre y ese mismo día Fabrizio ingresaba en el hospital Clínico de Santiago con quemaduras graves en el ojo izquierdo. Estuvo ingresado 16 días y lo operaron dos veces.