CxL critica un presupuesto que no refleja las necesidades de la crisis

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia R. Ramos

lalín / la Voz 14/11/2020 23:04 h

Compromiso por Lalín (CxL) realizó ayer una valoración crítica de un presupuesto municipal que, por lo que respecta a Servizos Sociais, «non se adianta aos tempos» de crisis acuciante y no tiene en cuenta, dicen, esas necesidades. Teresa Varela explica que «sería un orzamento que estaría ben en tempos de bonanza» pero la situación actual es muy diferente. Achacan el incremento al cambio de las reglas del juego y al hecho de que ahora, a diferencia de antes, no tengan corsé económico. Se elimina la partida para el premio Aldea Singular, y cree era muy importante a nivel «emocional e social porque o que facía é unir as parroquias e deberían recoñecer o que eliminan en vez de intentar vender o que non teñen».

Varela señala que «non falan do incremento en preto de 150.000 euros do gasto do alumeado, unha cantidade notable que daría para moitos investimentos para a xente que o está pasando mal, e todo por no ter contrato». En parques y jardines «non o nomean». En Servizos Sociais «o Plan Concilia incorporouse co noso goberno no Dusi e tense que manter». En SAF «nós incrementamos un 26 % no 2017. Eles agora fan un plan de 1,4 millóns partindo do inicial de 1 de xaneiro pero realmente non parten de 400.000 euros e chegan a 1,4 porque foise incorporando ao longo do ano e si se suman estarán neste orzamento». Recuerda que el gobierno actual estuvo pagando las horas del SAF por encima del precio de mercado «vímolo agora cando se adxudicou o servizo» y cree que el PP tiene que explicar porqué «estivo sobregastando».

En cuanto a empleo el programa suma 319.000 euros «pero 248.598 euros son para gastos de persoal do Concello e non hai fomento de emprego» y defiende la labor del anterior gobierno duplicando las ayudas. «Eles levan o ano 2019 e 2020 sen sacar as axudas para emprendedores», dice. Ven una bajada significativa en el obradoiro. Para funcionamiento de centros educativos son 400.000 euros y se quejan de que no están las obras de las cubiertas del Golmar. «O incremento que fan é finxido, incrementan 14.000 euros para a luz e si sacamos o funcionamento normal non hai inversión importante».

En promoción cultural, dice, hablan de 275.600 euros, de ellos 83.000 euros para gastos de personal y 86.000 en castos corrientes. De los 106.000 euros que quedan, afirma, 90.000 son para las bandas y quedan 16.000: 10.000 euros para subvenciones en concurrencia y 6.000 euros para premios. En cuanto a la promoción al deporte de los 569.000 euros, 345.266, son para personal y 106.800 gastos corrientes y quedan 117.00 euros, defiende. Hablan de 545.000 euros para instalaciones deportivas, de los cuales, apunta, 75.173 euros son para gastos de personal y 461.500 para gastos corrientes y «baixan 24.000 euros en suministros e 4.000 euros en reparacións» y hay 3.000 euros para mobiliario y 6.000 euros a otras inversiones asociadas al funcionamiento. Retiran, dice, el programa de publicidad para el pequeño comercio.

Un préstamo previsto de 1,4 euros

No se acerca el PP, dicen, a lo que prometieron para caminos vecinales. Ven un aumento de cerca de 200.000 el gastos en órganos de gobierno y personal de confianza y que los ingresos son parejos a los del 2019 «e tiñan que beneficiar á veciñanza» con la reducción de tasas. Varela y Cuíña, que hicieron la valoración acompañados de Medela, no ven el párking gratis ni el arreglo de la parte de abajo de la Praza de Abastos que tanto reclamó el PP, y señalan que lo que no dicen es que suscribirán un préstamo para el año que viene de 1,4 millones de euros, incrementando uno inactivo de 90.000 euros. Consideran que el presupuesto «é fume».