Acusan a una mujer de falsear la firma de un ex para pagarse un arreglo de la boca valorado en 41.000 euros

Ourense 11/11/2020 05:00 h

Una mujer está acusada de haber falsificado la firma de su pareja -rompería con él dos meses después del hecho, ocurrido en junio del 2013- para contratar un tratamiento odontológico valorado en 41.1151 euros. La acusada, supuestamente, contrató ese tratamiento en la franquicia en Lalín de la cadena de clínicas dentales Vitaldent, y allí mismo suscribió un contrato con una financiera.

La deuda, con los datos de su pareja e imitando su firma, fue cedida después a otra empresa de finanzas. Esta compañía comenzó a enviar recibos a la cuenta del hombre. Este puso una denuncia y solo tuvo que abonar cuatro de las mensualidades. Es la financiera quien reclama, vía penal, el resto del capital.

Para la fiscalía, la mujer cometió, presuntamente, un delito de falsedad en documento mercantil y solicita para la acusada una pena de doce meses de prisión y que indemnice a su ex y la entidad financiera. La vista oral, que estaba previsto que se celebrase este martes en el Juzgado de lo Penal 2 de Ourense no tuvo lugar al no comparecer el ex, afectado y citado como testigo.