La restauración de Lalín decidió convocar manifestación el día 11 y abordó el reparto a domicilio

La Voz de Galicia

06/11/2020 00:20 h

Una veintena de restauradores mantuvieron ayer una reunión en la sede de la AED en Lalín para analizar posibles acciones tras las restricciones que afectan desde este sábado al sector. En este encuentro promovido por la patronal se acordó que sean los propios establecimientos los que se encarguen del servicio gratuito de reparto de comida a domicilio, para después la asociación y el Concello asuman los gastos materiales y logísticos, como recipientes y bolsas, que llevarán una imagen unificada.

El presidente de la patronal dezana, Antonio Lamas, incidió tras este encuentro en que se buscó desde un principio «unha saída para aqueles restaurantes que optasen por non pechar» y que pudieran seguir trabajando de esta forma. El sector decidió reorientar la idea inicial abordada este miércoles entre Concello, AED y representantes de la hostelería. Algunos de los restauradores asistentes anunciaron que mantendrá la actividad pero sin ese reparto, debiendo acudir los clientes a recoger la comida en los propios establecimientos.

Lamas apuntó por otra parte que el sector hostelero convocará, a través de la AED, una manifestación el día 11, a partir de las 17.30 horas, para expresar su malestar por las restricciones y que «non se culpabilice ao sector e se lle permita traballar». «A xente non está para nada contenta coa maneira en que as distintas Administracións están a xestionar a pandemia e quere darlle visibilidade ao seu malestar», dijo. Lamas apoyó la solicitud de Crespo a la Xunta de que se evalúe semanalmente la continuidad de las restricciones en Lalín.

En la capital dezana se cerraron establecimientos por algún caso de covid-19

La pandemia continúa pasando factura y estos días había ya algún local de hostelería cerrado en Lalín supuestamente por la vinculación con algún caso de covid-19. Lo mismo ocurría con algún establecimiento de alimentación. A través de las redes sociales, Casa Currás, hacía saber a su clientela que estaría unos días cerrado por un positivo y que las pruebas realizadas a los familiares directos de esa persona ya habían dado negativas, incluidas las de algunos otros trabajadores del restaurante. Este espera poder reabrir en breve para ofrecer una nueva carta de comida a domicilio.

CxL plantea abonar a la hostelería el 75 % de su facturación en noviembre del 2019

El coordinador de CxL, Rafael Cuíña, pidió ayer a Crespo que deje de «divagar coa hecatome da hostalaría», proponiendo que Xunta y Concello subvencionen a estos negocios con el 75 % de lo que facturaron en noviembre del 2019. Una medida que, recordó, se activó en países como Alemania y Portugal por numerosos ayuntamientos y serviría para paliar el cierre durante un mes, evitando que sean definitivos, «como nos tememos que vai suceder». Cree que la medida de financiar los envíos a domicilio de los restaurantes debería salir de la subvención aprobada a la AED de 50.000 euros, ya que parte de las actividades previstas con ese dinero no podrán acometerlas.

Cuíña Aparicio mostró además ayer su sorpresa por las declaraciones del representante de hostelería de la AED, Alejandro Iglesias, sobre la necesaria medida del cierre de este sector. Quiere saber si fueron manifestaciones a título particular o como directivo de la patronal dezana, «as cales non se corresponderían nin de lonxe coa realidade do que está a transmitir o sector en Lalín», incidiendo en que este sector «non está provocando contaxios» en Lalín. «Agardo que Crespo e Lamas, ademáis de enviar cartiñas a Feijoo dicindo que pechar unha hora antes está mal, defendan con forza un sector da economía lalinense vital».

El coordinador de CxL pregunta a Lamas si hubo respuesta a su carta «que anunciou que enviara a Feijoo xa antes de que lle chegara, e se defende a postura do goberno local de non rebaixar as taxas municipais, nin eliminalas». También sobre los 650.000 euros para el comercio para «so beneficiar a uns poucos». Reclama medidas en vez de «compadreo político entre Crespo e parte da AED».